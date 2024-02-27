Fatih Mehmet Maçoğlu canlı yayında oran verdi: Kadıköy'de seçimi kim kazanacak?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:46

Güncelleme: 27.02.2024 - 11:46

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, tv100'de katıldığı canlı yayında Kadıköy için yaptırdıkları anket sonuçlarını açıkladı.

Şu anda CHP ile TKP'nin Kadıköy'de oy potansiyelinin yüzde 30'un üzerinde olduğunu söyleyen Maçoğlu, iki parti arasında 1-2 puan fark olduğunu belirtti ancak kimin önde olduğunu açıklamadı.

Maçoğlu, kendisine yöneltilen "Anketlerdeki durumunuz ne beklediğiniz oy oranının üstünde misiniz altında mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Üstündeyiz. Söylüyorum açıkça şunu söyleyeyim hani biz çıkıp bu anket şirketlerine ödemeler yaparak bunu deklare etmeyi doğru bulmuyoruz. Bizim de kendimizin beraber çalıştığı gerçekten de şimdiye kadarki diyelim Ovacık ve Dersim merkezde de beraber çalıştığımız ve bizim kazanımlarımızı da bir ya da iki puan yanılma payıyla doğru tahmin eden arkadaşlarımız var.

"AKP YÜZDE 13-14’E DÜŞTÜ"

Geçen dönem AKP yüzde 19 alıyor, 19 nokta küsur. İYİ Parti Emre Kınay ile giriyor. 13-14 civarında oy alıyor. Ama yaptığımız araştırmaları söyleyeyim Emre Beye özellikle kişisel oyuyla beraber bir tepki oyu da gidiyor. Yani mevcut CHP adayına olan tepki oyu da oraya gidiyor. Ama AKP yüzde 16 ile 19 üzerinde devamlı oy almış bölgede. Şimdi bizim girdiğimiz bu süreçte AKP yüzde 13- 14 civarına kadar düşüyor.

"HER TARAFTAN OY ALIYORUZ"

Aslında biz her taraftan oy alıyoruz şunu görün. Biz şöyle bir CHP'nin tabanına oynamak ya da AKP öyle değil programımızla gittiğimizde kendisini ben MHP'liyim, ben geçmişte hep MHP'ye verdim ülkücüyüm. Ben AKP'liyim, AKP'ye verdim deyip ancak bu dönem size vereceğim diyenlerin sayısı çok yüksek.

"YÜZDE 30’UN ÜZERİNDEYİZ"

Ben 50 yıldır CHP'liyim diyenlerin, bu dönem değiştireceğiz diyenlerin sayısı da çok yüksek. Emin olun şu anda bizimle CHP'nin oy potansiyelimiz yüzde 30'un üstünde. İkimiz de yüzde 30’un üzerindeyiz. CHP ile bizim aramızda 1-2 puan var onu da söyleyeyim. Kimin önde olduğunu söylemem ama yüzde 1-2 puan fark var."