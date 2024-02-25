Maçoğlu programını açıkladı: ‘Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız’

Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:49

Güncelleme: 25.02.2024 - 17:49

Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden Kadıköy Belediye Başkan adayı gösterilen Fatih Mehmet Maçoğlu, aday tanıtım toplantısını bugün düzenledi.

Tanıtım toplantısı Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Maçoğlu, şunları söyledi:

“Haftalardır sokaklarda, sizlerle bir aradayız. Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız. Herkes bunu böyle bilsin.

Bu süreçte ulaşım haktır, su haktır dedik, halkımız üretime katılmalıdır dedik, belediyeler ihale yapmadan kendi öz gücüyle adım atabilir dedik. Kadıköy de buna hazır.

Her gün deprem korkusuyla uyanıyoruz, toplanılacak yeşil alan yok. Eksiklerimizi mutlaka tamamlayacağız.

Konut kooperatifleriyle, yerinde dönüşümle, kamucu bir yaklaşımla Kadıköy’ü yeniden kuracağız, ama komşu kültürümüzden, mahalle kültürümüzden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz.

Çağdaş, bilimsel eğitim sunacağız, çocuklarımıza dayanışma kültürüyle büyüyecekleri bir gelecek hazırlayacağız.

Engelsiz bir yaşam için tüm önlemleri alacağız, engelli yurttaşlarımızın hayata katılması için ortak bir hayatı örgütleyeceğiz. Onlar da halk meclislerinde söz sahibi olacak, kendi kararlarını kendileri alacak.

Sanat emekçilerinin üretim süreçlerini destekleyeceğiz. Sadaka veren değil, dayanışma ören bir anlayış geliştireceğiz. Kadıköy tüm Türkiye için önemli bir sanat merkezi olacak.

Esas olan sokakta somut iş yapanlar, bu dünyanın efendisi değil, hayvanlarla birlikte yaşayan sakini olduğunu anlayanlardır.”

Maçoğlu aynı zamanda, makam aracı kullanmayacaklarını, kamu bütçesini kimsenin kendisi için kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.