Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Burcu Köksal iddiası: 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'

Sözcü Tv sunucusu Fatih Portakal, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışını Kemal Kılıçdaroğlu ya da yakınındaki bir ismin talimatıyla yaptığını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:32
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Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak” ifadesini kullanmıştı.

Köksal'ın büyük tartışma yaratan bu sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kendisi 'başkanım lütfen beni düzelt' diyerek ricada bulundu. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltelim CHP'nin kapıları tüm siyasi partilere açıktır" açıklaması yapmıştı.  

Köksal'ın sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yanıt vermiş ve İstanbul'da İlham Veren Adımlar Buluşması’nda "Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş ya da kendine başka parti bulacak" diye tepki göstermişti. 

Köksal'ın bu çıkışı üzerine gazeteci Fatih Portakal'dan da çok çarpıcı bir iddia geldi. Portakal, Sözcü Tv’de Köksal’ın Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim olduğuna dikkat çekerek ‘talimatı Kılıçdaroğlu’ndan aldığını düşünüyorum’ dedi.

"İMAMOĞLU'NUN KAYBETMESİ İÇİN"

Portakal’ın iddiaları şöyle:

“Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu’nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel de kendisini Kılıçdaroğlu’yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum.

Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu’ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; Onun için önemli olan İmamoğlu’nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan’dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul’un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var.”


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