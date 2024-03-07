Ümit Özdağ, Burcu Köksal'ı partisine davet etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal’ı partisine davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:46
Ümit Özdağ, Burcu Köksal'ı partisine davet etti
Abone Ol google-news

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bölücüleri belediye yönetimine ortak etmeyi reddettiği için İmamoğlu tarafından CHP’den kovulan sayın CHP Afyon belediye başkan adayı Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal'a yanıt vermiş ve ''Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'' demişti. 


Zafer Partisi haberleri Ümit Özdağ haberleri Burcu Köksal haberleri

İlgili Haberler

DEM Parti'den 'Burcu Köksal' tepkisi: 'Biz bu ırkçı faşist anlayışı reddediyoruz'

DEM Parti'den 'Burcu Köksal' tepkisi: 'Biz bu ırkçı faşist anlayışı reddediyoruz'
Son dakika... Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt: 'CHP'li belediyeler söz verecek...'

Son dakika... Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt: 'CHP'li belediyeler söz verecek...'
Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına çok sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'

Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına çok sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü

Sinan Akçıl paylaşmıştı: Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü
Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…

Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…
AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!

Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!
Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Erdoğan kürsüde konuşurken ‘Şeriat istiyoruz’ sloganı atıldı

Erdoğan kürsüde konuşurken ‘Şeriat istiyoruz’ sloganı atıldı
Sabancı ailesinde miras kavgası: Milyarlarca liralık Akbank hisseleri kimin olacak?

Sabancı ailesinde miras kavgası: Milyarlarca liralık Akbank hisseleri kimin olacak?
Yaşları 13 ila 17 arasındaki bir grup 12 yaşındaki kız çocuğuna aylarca tecavüz edip şantaj yaptı!

Yaşları 13 ila 17 arasındaki bir grup 12 yaşındaki kız çocuğuna aylarca tecavüz edip şantaj yaptı!