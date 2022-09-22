Fatma Kaplan Hürriyet’ten AKP’lilere: Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan

22 Eylül 2022 Perşembe, 22:14

İzmit Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Hürriyet, geçmiş dönemde SARBAŞ ve BEKAŞ muhasebelerinin, AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un ortağı Mustafa Karakoç tarafından tutulduğunu belgelerle gösterdi.

"HIRSIZA HIRSIZ OLDUĞUNU UNUTTURURSAN GÜN GELİR SANA AHLAK DERSİ VERİR"



Kaplan Hürriyet, “SARBAŞ ve BEKAŞ şirketlerinin 2016, 2017, 2018, 2019 yılında muhasebesini kimden aldınız? İl yöneticisi Mustafa Karakoç’tan. Yani kimden? Muharrem Tutuş’un ortağından. Siz, doğrudan kendi ofisinizle, ortağınızla iş yapacaksınız, ondan sonra kalkıp bize burada iftira atacaksınız. Atalarımız çok güzel söylemiş: Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi verir” diye konuştu.

