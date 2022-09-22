Fatma Kaplan Hürriyet’ten AKP’lilere: Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un ortağıyla geçmiş dönemde iş yapıldığını belgelerle göstererek, “Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi verir” dedi.
İzmit Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında gerçekleştirildi.
Hürriyet, geçmiş dönemde SARBAŞ ve BEKAŞ muhasebelerinin, AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un ortağı Mustafa Karakoç tarafından tutulduğunu belgelerle gösterdi.
"HIRSIZA HIRSIZ OLDUĞUNU UNUTTURURSAN GÜN GELİR SANA AHLAK DERSİ VERİR"
Kaplan Hürriyet, “SARBAŞ ve BEKAŞ şirketlerinin 2016, 2017, 2018, 2019 yılında muhasebesini kimden aldınız? İl yöneticisi Mustafa Karakoç’tan. Yani kimden? Muharrem Tutuş’un ortağından. Siz, doğrudan kendi ofisinizle, ortağınızla iş yapacaksınız, ondan sonra kalkıp bize burada iftira atacaksınız. Atalarımız çok güzel söylemiş: Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gün gelir sana ahlak dersi verir” diye konuştu.
Video Haberler
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
- Kaz dağları ve Madra Dağı'nın kültür envanteri artış var
- Her yaşa 1 enstrüman sığdırdı
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Dolarda yeni zirve!
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu