Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:02

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:02

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Fatma Varank, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Fatma Varank kimdir? Yeni Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank kaç yaşında, nereli? İşte, Fatma Varank hakkında merak edilenler...

FATMA VARANK KİMDİR?

Fatma Varank, 17 Ocak 1972 tarihinde Zonguldak (aslen Trabzon) da doğdu. 1994 Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi.

1995-2001 yılları arasında İBB iştiraki KİPTAŞ'ta 18 bin konut inşaatında Proje Müdürü olarak görev yaptı.

2003-2009 yılları arasında Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.’nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2009-2011 yılları arasında TOKİ’de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde Uzman olarak çalıştı.

2011-2015 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yrd. olarak görev yaptı.

2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Fatma Varank

Hasan Suver

Refik Tuzcuoğlu

Vedad Gürgen