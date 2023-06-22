Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:52

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:52

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Sevim Sayim Madak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayim Madak hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Sevim Sayim Madak kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayim Madak kaç yaşında, nereli? İşte, Sevim Sayim Madak hakkında merak edilenler...

SEVİM SAYİM MADAK KİMDİR?

Sevim Sayım Madak, Kars’ın Sarıkamış ilçesi Akçekkale Köyü’nde doğdu.

9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık “Politika’da Halkla İlişkiler” başlıklı tezini, ardından da Barcelona Üniversitesi’nde Şirket Değerlemesi yüksek lisanslarını tamamladı. Halen işletme yönetimi üzerine doktora çalışanlarını sürdürmekte.

1994 ve 2006 yılları arasında 12 yıl boyunca Türk Hava Yolları Reklam, Halkla İlişkiler ve Basın İlişkileri uzmanı olarak görev yaptı. 2006 yılında THY’nin Barcelona Pazarlama Müdürü oldu. 2010 yılında ticarete atıldı ve doğuya yatırım yaparak Iğdır merkezli inşaat malzemeleri üreten Mire Bims işletmesinin kurucuları arasında yer aldı. Türk Hava Yolları’nda geçirdiği 16 yıllık çalışma hayatından edindiği deneyim ve vizyonla, üretimden pazarlamaya tüm süreçlerde kalite, farklılık ve sürekli yenilik prensibiyle kurumsal katkılarda bulundu.

2012 yılında dönemin Cumhurbaşkanında Başarılı İş Kadını plaketini aldı. Bölgenin gelişimi konusunda çalışmalar yaptı. 2013- 2014 yılları arasında Iğdır Dayanışma ve Kültür Derneği Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2014 yılında Iğdır Organize Sanayi İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı seçildi. İş hayatının yanı sıra 2002 yılında TV 5’te yayımlanan “Gönül Türküleri programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında ise Star TV de yayınlanan “Uçuş Keyfi” adlı havacılık programının yapımcılığını yürüttü.

Siyaset hayatına 2009 yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım Medya Başkanlığı komisyon üyesi olarak başladı.

2012 yılında 3.Olağan Kadın Kolları Kongresi ile AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Birim Başkanı ve İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı oldu. 3 yılı aşkın süre görevlerini başarıyla sürdürdü. 4. Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları üyesi seçildi ve Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevini üstlendi. İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2015 te 4. Olağan kongre ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi seçildi. İstanbul İl 6. olağan kongresi ile İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Halen Tanıtım Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte.

SEVİM SAYİM MADAK ÖZEL HAYATI

İyi derecede İngilizce, İspanyolca, Kürtçe ve Azerice bilen Sevim Sayım Madak evli ve 3 çocuk annesidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Leman Yenigün

Rıdvan Duran

Sevim Sayim Madak

Zafer Tarikdaroğlu