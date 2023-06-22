Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:56

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:56

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Zafer Tarikdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Tarikdaroğlu hakkında hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Zafer Tarikdaroğlu kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zafer Tarikdaroğlu kaç yaşında, nereli? İşte, Zafer Tarikdaroğlu hakkında merak edilenler...

ZAFER TARİKOĞLU KİMDİR?

Zafer Tarikdaroğlu, 1981 Yılının Ağustos ayında Erzurum'da dünyaya geldi. Eğitim - Öğretim hayatına Erzurum'da Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda başladı. Aziziye Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisansını Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Anabilim Dalı'nda yaptı.

2011 Yılında Bakanlık Müşaviri olarak Sağlık Bakanlığı'na atandı. 4 yıl süreyle burada siyasi danışmanlık görevini üstlenen Tarıkdaroğlu, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları'nda Özel Kalem Müdürü olarak uzun yıllar yöneticilik yaptı.

Tarıkdaroğlu, yerel, ulusal ve uluslararası siyasi yönelimler ile politika çerçeveleri özelinde eğitim ve kurslara katıldı. Siyasal iletişim alanında da programlarda yer aldı.

İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlayan siyasi hayatında, İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığı, Gençlik Kolları Üniversiteler Bölge Koordinatörlüğü ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2011 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı olan Tarıkdaroğlu, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018'de Erzurum Milletvekili Adayı gösterildi.

Tarıkdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlendi. Bu kapsamda Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyeliği, Afrika Anadolu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Maltepe Erzurumlular Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Kamu-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ulusal ve uluslararası bir çok etkinlikte yer alan Tarıkdaroğlu, gençlik organizasyonları, medeniyet buluşmaları ve kültürel ısınma gibi başlıklarda bir çok programın katılımcısı oldu.

Zafer Tarıkdaroğlu, 22 Haziran 2023 tarihinde T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

ZAFER TARİKOĞLU ÖZEL HAYATI

Zafer Tarikoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen isimler;

Leman Yenigün

Rıdvan Duran

Sevim Sayım Madak

Zafer Tarikdaroğlu