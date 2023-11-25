Fazıl Say'dan 'Özgür Özel' ve 'Pervin Çakar' isyanı: İntihar tweeti atmışız

Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 25.11.2023 - 11:52

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Soprano Pervin Çakar'ın konserine katılan ve elini öpen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Fazıl Say, "Pervin çok iyi bir sestir, çok iyi bir sopranodur, kardeşimdir, beraber çalışacağız, 15 yıldır Avrupa’da pek çok yerde takip ettim başarılarını. Kimse hakkını yemesin Pervin Chakar'ın. 'Dünya çapında sanatçımız' dediğiniz onca sahtekarlığı, tonla yanlışı önce sorgulayın!" dedi.

Say, paylaşımının devamında da "Çok iyi etmiş Özgür Özel elini öperek. Kutlarım" ifadelerini kullandı.

Pervin çok iyi bir sestir, çok iyi bir sopranodur, kardeşimdir, beraber çalışacağız,

15 yıldır Avrupa’da pek çok yerde takip ettim başarılarını. Kimse hakkını yemesin. @PervinChakar ın.

“Dünya çapında sanatçımız” dediğiniz onca sahtekarlığı, tonla yanlışı önce sorgulayın! pic.twitter.com/wk8RWvHkra — Fazıl Say (@fazilsaymusic) November 24, 2023





TEPKİLERE İSYAN ETTİ: 'ÇOKTAN ÖLMÜŞÜZ'

Fazıl Say, paylaşımı üzerine kendisine gelen tepkilere de yanıtsız kalmadı. Ünlü müzisyen, "Şu gönderinin altındaki 'faşist' yorumları okuyunca, aslında bir nevi 'intihar tweeti' attığımızı anlıyoruz, korkmamamızın tek nedeni, zaten çoktan ölmüşüz, üzerimize sıkılsa ne olur sıkılmasa ne olur? Yalnız bir Kürt kızına, değerli bir sopranoya 'ver elini'. 33 kurşun daha!!!" diye yazdı.