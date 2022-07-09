Fehmi Koru 'Sürpriz bekliyorum' dedi: 'İktidar, muhalefetle seçim tarihi üzerinde uzlaşma arayışına girebilir'

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:16

Muhalefetin 'erken seçim' çağrıları sürerken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, kendi internet sitesinde dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Koru, siyasi partilerin bayramlaşmasına değinerek "Geçmiş bayramlarda siyasi partilerin yönetim kademesinden insanlar bir gün öncesine kadar sert çıktıkları rakip partilerin yöneticilerini ziyaret ederler, ziyaret edilenler de kendilerini ziyaret edenlere aynı şekilde mukabelede bulunurlardı" dedi.

'Bir sürpriz bekliyorum' diyen Koru, bayram tatilinden sonra seçim tarihinin erkene alınabileceğini ifade etti.

"MUHALEFETLE UYGUN BİR SEÇİM TARİHİ ÜZERİNDE UZLAŞMA ARAYIŞINA GİREBİLİR"

Koru şöyle devam etti:

"AK Parti lideri Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bayramda bir araya gelmelerine dikkat etmek gerek.

Milletvekillerinin bayramı seçim bölgelerinde geçirmeleri beklenir. İktidar milletvekilleri uzun zamandır halkla doğrudan temasta değillerdi; bayramda ister istemez kendilerini seçenleri dinlemek zorunda kalacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramını kutlamaya gelecek AK Parti milletvekilleri bölgelerinin hassasiyelerini ona aktardıklarında hava değişebilir.

İktidar cephesi ‘‘Ne olacaksa bir an önce olsun’’ noktasına gelebilir ve muhalefetle uygun bir seçim tarihi üzerinde uzlaşma arayışına girebilir."