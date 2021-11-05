Fehmi Koru, Erdoğan'ın planını açıkladı: seçilmemesi durumunda...

05 Kasım 2021 Cuma, 09:36

Gazeteci, yazar Fehmi Koru, “'Cumhur İttifakı kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecek?' sorusu nihayet gündeme taşındı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Koru, kendi sitesinde yayımladığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim planı üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın kazanamayacağı bir seçime girmeyeceğini öne süren Koru, "Sorulması gereken soru 'Tayyip Erdoğan herhangi bir sebeple cumhurbaşkanlığına aday olmamaya karar verirse, yerine seçilebilecek biri olarak kimi düşünür?' sorusudur" dedi.

Koru'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Güvendiği kamuoyu yoklamaları aday olduğunda seçilmesinin mümkün olmadığını gösterdiği takdirde Tayyip Erdoğan’ın kazanamayacağı bir seçime girmeyeceği kanaatimi daha önce burada ve birkaç programda açıklamıştım. Hala aynı görüşteyim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçilebilecek birini arayacaktır Tayyip Erdoğan ve kendisi AK Parti liderliğinde kalacaktır.

Dolayısıyla 'Ondan sonra yerine kim AK Parti’ye lider olur?' sorusu her iki durumda da anlamsız.

Seçilebileceğine inanırsa hem cumhurbaşkanlığında hem de AK Parti genel başkanlığında devam edecektir Tayyip Erdoğan; seçilemeyeceğini anlarsa cumhurbaşkanlığı seçimine girmese bile AK Parti’nin başında kalmayı sürdürecektir.

Esas sorulması gereken sorunun ne olduğu bu tahlilimden herhalde anlaşılmıştır.

Sorulması gereken soru 'Tayyip Erdoğan herhangi bir sebeple cumhurbaşkanlığına aday olmamaya karar verirse, yerine seçilebilecek biri olarak kimi düşünür?' sorusudur.

AK Parti’de şu sırada tartışılan iki konu var.

İlki, 'Anayasanın bir kişinin ancak iki dönem cumhurbaşkanı seçilebileceğine dair bağlayıcı maddesini aşmanın tek yolu seçim tarihini erkene almak; bu durumda acaba bir sonraki seçimi tarihini erkene alarak mı yoksa baskın seçimle mi aşalım?' sorusudur.

Meclis erken seçim kararı alırsa iki dönem seçilmiş biri yeniden aday olabiliyor anayasaya göre…

İkinci soru da, benim aylardır sorduğum, 'Tayyip Erdoğan olmayacaksa Cumhur İttifakı kimi cumhurbaşkanlığına aday gösterir?' sorusudur."