Ferdi Zeyrek için yeni açıklama: Bu noktaya gelinmesi çok sevindirici

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakımda tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında yeni bir bilgilendirmede bulundu.

Zeyrek'in yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini belirten Topçu, "Yoğun bakıma alınma sürecinde Ferdi Zeyrek'in kalp, akciğer desteklenmesi adına ECMO cihazına bağlandı. ECMO bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. Bu saat itibarıyla da yanıt devam ediyor, güzel bir yanıt aldık" diye konuştu.

Topçu tedavi sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İdrar çıkışlarıyla ilgili sıkıntı vardı. Bu konuyla alakalı yine hasta başında katidrelasyon yaparak diyaliz işlemi uygulanıyor. Diyalizde de hastanın idrar çıkışı saplandı. Bunlar tabi iyi gelişmeler. Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir. Genel durumu kritik. Bütün işlemler kumrumuzda büyük bir başarı ile uygulanıyor. Tüm hastanemizde ekip halinde başkanımız için tedaviyi yürütüyor."

"Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler büyük bir başarıyla uygulanıyor" diyen Topçu, şunları ekledi:

"Tedavisi devam ediyor, net bir şey söylemek doğru olmaz. Değişmeler olabilir, durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Bu noktaya gelmiş olması bizler için sevindirici gelişme. Tedavimiz devam edecek."

"BU NOKTA BİZLER İÇİN ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Topçu şöyle devam etti:

"Yarın itibariyle saat 11 gibi basın açıklamasında durum değişikliği olursa bilgi vereceğiz. Arada farklı bir gelişme olursa sizlere bilgilendirme yapacağız. Şu an tedavisi devam ediyor, net bir şey demek çok doğru olmaz. Gelişmeler olabilir durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek."



