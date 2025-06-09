Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Uyandırılacak mı?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Mevcut tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

"KALBİNDE, AKCİĞERİNDE CİDDİ HASARLAR VAR"

Zeyrek'in hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklandıklarını vurgulayan Topçu, "Kalbinde, akciğerinde ciddi hasarlar var” dedi.

“BÖBREK FONKSİYONLARI DA ETKİLENDİĞİ İÇİN DİYALİZE ALDIK”

Topçu, sözlerine şöyle devam etti:

"İyileştirme süreci için gereken tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor. Böbrek fonksiyonları da etkilendiği için geldiği saat itibariyle diyalize de aldık. Uzmanlardan oluşan bir grup oluşturuldu. Bu grupla en doğru tedaviyi yapmaya çalışıyoruz. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Bu, ekibin ortak kararı. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlamasını ardından da uyandırılma sürecini düşünüyoruz."

''DÜNDEN DAHA FARKLI BİR GELİŞME YOK''

Prof. Dr. Topçu, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla dünden daha farklı olarak tedavimiz yine yoğun bakımda üst düzey devam ediyor ama dün ile bugün arasında bakıldığında iyi yönde bir gelişme yok ama negatif yönde de bir gelişme yok. Mevcut tedavisi, hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Teknik ekipman anlamında tüm ihtiyaçlar karşılanıyor, bir sıkıntımız yok. Hem kalbinin hem akciğerin oksijenlenmesinin sağlanması, bir de böbreklerin diyaliz fonksiyonlarının sürdürülmesi işlemleri yoğun bakımda devam ediyor. Bununla ilgili tüm bilgilendirmelerle, gerekli başka konularda uzmanlarıyla birlikte değerlendirmelerle süreç devam ediyor. Dünden daha farklı bir gelişme yok.

Bu süreçte başta rektörümüz, Sayın Vali’miz, Bakan’ımız, Bakan yardımcılarımızla sürekli olarak istişare halindeyiz. Onların destekleri çalışan ekibimizin motivasyonu anlamında çok değerli. Onlarla istişare halinde yoğun bakım tedavi sürecini devam ettiriyoruz.

48 saatte şu olur, 72 saatte şu olur tarzında bir şey olmuyor. Çok ciddi hasarı olan hastaların yoğun bakım süreçlerinin takibinde şu an sadece hayatta kalması için ve bunun dışında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi adına devam ediyor. Bu süreç içerisinde hasar gören organların kendisini yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor. Bunların iyileşmesi için gerekirse oksijenlenmesi, kalbinin daha iyi atması anlamında ya da beynin fonksiyonlarının düzelmesi anlamında destekte bulunuyoruz. Bu sürecin bir ifadesi olmuyor. Yoğun bakım tedavisindeki süreç devam ediyor.”

''GELDİĞİ SAAT İTİBARIYLA YAPAY DİYALİZ YAPTIK''

“Geldiği saat itibarıyla diyalize bağlanmıştı. Sonuçta belli bir süre organların beslenmesini sağlayacak bir şey yoktu. Çünkü uzunca bir süre kalbi durmuştu. Bu da sonuçta tüm organların olduğu gibi böbreğin fonksiyonunu yapmasını da engelledi. Bu yüzden biz geldiği saat itibarıyla yapay diyaliz yaptık. Bunun da vücudundaki kanın ya da zararlı maddelerin vücuttan atılmasını veya idrar çıkartılmasını sağlamaya devam ediyoruz.

Resmi bir bilim kurulu şeklinde değil ama bu konuda çok deneyimli ve kamuoyunda bilinen değişik branşlardan uzmanlardan bir grup oluşturuldu. Bu grupta tartışılıyor, en doğruyu yapmayı çalışıyoruz. Sonrasında oluşturulan ortak akılla bu tedavi sürecini devam ettiriyoruz. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz, erken buluyoruz ekibin ortak kararıyla. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklanmış durumdayız."

CHP Manisa İl Başkanı Özalper ise iyi niyet ve dualarını iletmek için yurttaşların ve siyasetçilerin hastane önüne geldiğini belirterek, teşekkürlerini iletti.

Özalper, "Sayın Genel Başkanı’mız sabahtan itibaren gece yarılarına kadar burada. Burası bir hastane ve bugün bayramın son günü. Yarın artık hayat normal rutinine dönecek. Celal Bayar Üniversitesi’ne günlük yaklaşık olarak 6-7 bine varan hasta ve yakınlarının giriş çıkışları var. O yüzden bu konuda biraz daha hassasiyet isteyeceğiz artık" dedi.





NELER YAŞANDI?

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.

Zeyrek evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırdı.

Yoğun bakımda hayat mücadelesi verin Zeyrek’in evinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi.

İHMALLER ZİNCİRİ…

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, heyetin tespitlerini açıkladı.

Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen heyetin bir çok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, şunları söyledi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.”

KIZI DA “İHMAL VAR” DEDİ

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek de, Instagram'dan yaptığı paylaşımda olay anını ve detayları anlattı.

Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” dedi.

SİYASİ İSİMLERDEN DESTEK

Olayın ardından Manisa halkı hastane önüne akın etti. Binlerce vatandaş hastane çevresinde toplanarak destek gösterisinde bulundu. “Seninleyiz Ferdi Başkanım” yazılı pankartlar asıldı, vatandaşlar sabaha kadar hastane önünde bekleyişini sürdürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla Manisa’da bulunması nedeniyle olayın hemen ardından hastaneye geldi. Özel, hastanede sabaha kadar kaldı ve gelişmeleri yakından takip etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda siyasetçi de hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR, BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20’ye yakın kişinin ifadesi alındı. İfade verenler arasında sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve olay yerine ilk ulaşan ekipler yer aldı. Aile bireylerinin ifadeleri ise henüz alınmadı.

Soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde teknik inceleme yapıldı. Hazırlanmakta olan bilirkişi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde savcılığa sunulması bekleniyor. Raporda yer alacak teknik tespitlerin, olası ihmal ya da sorumlulukların belirlenmesinde etkili olacağı ifade edildi.

Başkan Zeyrek’in tedavisi sürerken hem Manisa'da hem de Türkiye genelinde sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.