Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Uyandırılacak mı?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık
durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Mevcut tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.
"KALBİNDE, AKCİĞERİNDE CİDDİ HASARLAR VAR"
Zeyrek'in hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklandıklarını
vurgulayan Topçu, "Kalbinde, akciğerinde ciddi hasarlar var” dedi.
“BÖBREK FONKSİYONLARI DA ETKİLENDİĞİ İÇİN DİYALİZE ALDIK”
Topçu, sözlerine şöyle devam etti:
"İyileştirme süreci için gereken tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor. Böbrek fonksiyonları da etkilendiği için geldiği saat itibariyle diyalize de aldık. Uzmanlardan oluşan bir grup oluşturuldu. Bu grupla en doğru tedaviyi yapmaya çalışıyoruz. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Bu, ekibin ortak kararı. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlamasını ardından da uyandırılma sürecini düşünüyoruz."
''DÜNDEN DAHA FARKLI BİR GELİŞME YOK''
Prof. Dr. Topçu, şunları söyledi:
"Bugün itibarıyla dünden daha farklı olarak tedavimiz
yine yoğun bakımda üst düzey devam ediyor ama dün ile bugün arasında
bakıldığında iyi yönde bir gelişme yok ama negatif yönde de bir gelişme yok.
Mevcut tedavisi, hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Teknik ekipman
anlamında tüm ihtiyaçlar karşılanıyor, bir sıkıntımız yok. Hem kalbinin hem
akciğerin oksijenlenmesinin sağlanması, bir de böbreklerin diyaliz
fonksiyonlarının sürdürülmesi işlemleri yoğun bakımda devam ediyor. Bununla
ilgili tüm bilgilendirmelerle, gerekli başka konularda uzmanlarıyla birlikte
değerlendirmelerle süreç devam ediyor. Dünden daha farklı bir gelişme yok.
Bu süreçte başta rektörümüz, Sayın Vali’miz, Bakan’ımız,
Bakan yardımcılarımızla sürekli olarak istişare halindeyiz. Onların destekleri
çalışan ekibimizin motivasyonu anlamında çok değerli. Onlarla istişare halinde
yoğun bakım tedavi sürecini devam ettiriyoruz.
48 saatte şu olur, 72 saatte şu olur tarzında bir şey
olmuyor. Çok ciddi hasarı olan hastaların yoğun bakım süreçlerinin takibinde şu
an sadece hayatta kalması için ve bunun dışında oluşabilecek komplikasyonların
önlenmesi adına devam ediyor. Bu süreç içerisinde hasar gören organların
kendisini yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor. Bunların iyileşmesi için gerekirse
oksijenlenmesi, kalbinin daha iyi atması anlamında ya da beynin
fonksiyonlarının düzelmesi anlamında destekte bulunuyoruz. Bu sürecin bir
ifadesi olmuyor. Yoğun bakım tedavisindeki süreç devam ediyor.”
''GELDİĞİ SAAT İTİBARIYLA YAPAY DİYALİZ YAPTIK''
“Geldiği saat itibarıyla diyalize bağlanmıştı. Sonuçta belli
bir süre organların beslenmesini sağlayacak bir şey yoktu. Çünkü uzunca bir
süre kalbi durmuştu. Bu da sonuçta tüm organların olduğu gibi böbreğin
fonksiyonunu yapmasını da engelledi. Bu yüzden biz geldiği saat itibarıyla
yapay diyaliz yaptık. Bunun da vücudundaki kanın ya da zararlı maddelerin
vücuttan atılmasını veya idrar çıkartılmasını sağlamaya devam ediyoruz.
Resmi bir bilim kurulu şeklinde değil ama bu konuda çok
deneyimli ve kamuoyunda bilinen değişik branşlardan uzmanlardan bir grup
oluşturuldu. Bu grupta tartışılıyor, en doğruyu yapmayı çalışıyoruz. Sonrasında
oluşturulan ortak akılla bu tedavi sürecini devam ettiriyoruz. Tedavide şu
aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz, erken buluyoruz ekibin ortak kararıyla. Şu an
için hayati fonksiyonlarını sağlamaya odaklanmış durumdayız."
CHP Manisa İl Başkanı Özalper ise iyi niyet ve dualarını
iletmek için yurttaşların ve siyasetçilerin hastane önüne geldiğini belirterek,
teşekkürlerini iletti.
Özalper, "Sayın Genel Başkanı’mız sabahtan itibaren gece yarılarına kadar burada. Burası bir hastane ve bugün bayramın son günü. Yarın artık hayat normal rutinine dönecek. Celal Bayar Üniversitesi’ne günlük yaklaşık olarak 6-7 bine varan hasta ve yakınlarının giriş çıkışları var. O yüzden bu konuda biraz daha hassasiyet isteyeceğiz artık" dedi.
NELER YAŞANDI?
Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.
Zeyrek evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının
ardından ağır yaralanarak hastaneye kaldırdı.
Yoğun bakımda hayat mücadelesi verin Zeyrek’in evinde
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi.
İHMALLER ZİNCİRİ…
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, heyetin
tespitlerini açıkladı.
Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen
heyetin bir çok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, şunları söyledi:
“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in
kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön
soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir
heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.
İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma
ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak
hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu
motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı
anlaşılmaktadır.”
KIZI DA “İHMAL VAR” DEDİ
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek de, Instagram'dan yaptığı
paylaşımda olay anını ve detayları anlattı.
Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle
görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir
şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her
şeyin yolunda olduğunu söyledi” dedi.
SİYASİ İSİMLERDEN DESTEK
Olayın ardından Manisa halkı hastane önüne akın etti.
Binlerce vatandaş hastane çevresinde toplanarak destek gösterisinde bulundu.
“Seninleyiz Ferdi Başkanım” yazılı pankartlar asıldı, vatandaşlar sabaha kadar
hastane önünde bekleyişini sürdürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla
Manisa’da bulunması nedeniyle olayın hemen ardından hastaneye geldi. Özel,
hastanede sabaha kadar kaldı ve gelişmeleri yakından takip etti.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda siyasetçi de
hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR, BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan
soruşturma kapsamında 20’ye yakın kişinin ifadesi alındı. İfade verenler
arasında sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve olay yerine ilk ulaşan
ekipler yer aldı. Aile bireylerinin ifadeleri ise henüz alınmadı.
Soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendislerinden
oluşan bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde teknik inceleme yapıldı.
Hazırlanmakta olan bilirkişi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde savcılığa
sunulması bekleniyor. Raporda yer alacak teknik tespitlerin, olası ihmal ya da
sorumlulukların belirlenmesinde etkili olacağı ifade edildi.
Başkan Zeyrek’in tedavisi sürerken hem Manisa'da hem de
Türkiye genelinde sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye
devam ediyor.