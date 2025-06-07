'Ferdi Zeyrek' paylaşımı tepki çekmişti... CHP'li Ali Mahir Başarır'dan gerici Yeni Akit'e sert tepki!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından iktidara yakınlığıyla bilinen ve habercilik anlayışıyla sıklıkla tepki çeken gerici Yeni Akit'in, haberi "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde duyurmasına tepki gösterdi.





"SIRADAN HALE GETİRDİĞİNİZ BU KÖTÜLÜKTE BOĞULUN!"





Başarır, şunları kaydetti:





"Bu utanç verici dili, bu körelmiş aklı, bu yozlaşmış vicdansızlığı milletimize şikayet ediyoruz. İktidar yanlısı bu medya organı, elim bir kaza geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesi verirken, acı içinde olan eşi ve çocukları varken nasıl böyle şeyler yazabiliyor? Sıradan hale getirdiğiniz bu kötülükte boğulun."

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gerici Yeni Akit gazetesi, Ferdi Zeyrek'in hastaneye kaldırıldığı haberini "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" sözleriyle servis etti. Söz konusu haber ver paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.