Ferdi Zeyrek’ten belediyelere haciz çıkışı: Siyasi operasyon

Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:55

Güncelleme: 17.12.2024 - 13:55

Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin büyükşehir belediyeleriyle Şişli Belediyesine SGK borçları nedeniyle haciz ve bloke işlemleri uygulanmasına tepki gösterdi.

Zeyrek, haciz ve bloke işlemlerinin halkın hizmet almasını engellemeyi ve belediyelerin mali gücünü zayıflatmayı hedeflendiğini aktararak, “SGK borçlarının yüzde 6,5'u CHP'li belediyelere aittir. Kalan yüzde 93,5'luk borç, mevcut iktidara yakın şirketler başta olmak üzere büyük şirketlerin ve AKP'li belediyelerin borçlarıdır. SGK prim borçlarının, belediye borçlarının oranı belliyken, bu orana karşılık CHP'li belediyeler hedefe alınmakta, bütün hesaplarına bloke konulmaktadır” diye konuştu.

"'SİLKELEMEK' ADINA HEDEF ALINDILAR

AKP hükümetinin kendilerine yakın şirketlerin vergi borçlarını sildiğini hatırlatan Zeyrek, “2010-2020 yılları arasında Cengiz İnşaat'a 30 kez, Kolin İnşaat'a 36 kez, Makyol İnşaat'a 24 kez, Limak İnşaat'a 19 kez ve Kalyon Holding'e 19 kez vergi muafiyeti getirilmiştir. Hükümet sadece 2023 yılında büyük şirketlerin 660 milyar TL vergi borcunu silmiştir. Hesaplarına bloke konulan 6 büyükşehir belediyesi ve 1 ilçe belediyesi, CHP belediyeleridir. Partimiz, 30 büyükşehir belediyesinin 14'ünü halkımızın teveccühleriyle kazanmıştır. Balıkesir, Bursa, Denizli ve Manisa büyükşehir belediyelerini kaybeden ve CHP karşısında seçimden ikinci parti olarak kalan iktidarın, CHP'li büyükşehir belediyelerini "silkelemek" adına hedef alması, açık bir siyasi operasyonun göstergesidir. SGK alacakları gerekçe gösterilerek yalnızca CHP'li belediyelerin hesaplarına bloke konulması ise bu operasyonun net bir kanıtıdır. Biz buradayız. Milletimizin iradesiyle yan yanayız. Düzenlenen kirli oyunun karşısında dimdik duracağız. Bütün engellemelerinize rağmen halkımıza hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.