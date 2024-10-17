Fernas işçileri, grevine ara verdi

Yayınlanma: 17.10.2024 - 08:19

Güncelleme: 17.10.2024 - 08:19

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na üye oldukları ve haklarını talep ettikleri gerekçesiyle işten çıkarılan Fernas işçileri, başlattıkları açlık grevine ara verdiklerini açıkladı.

Fernas işçileri tarafından yapılan açıklamada, kararın AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AK Parti Batman Milletvekili ve Fernas Madencilik’in sahibi Ferhat Nasıroğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından alındığı ifade edildi. İşçi heyetiyle Fernas yetkilileri arasında yapılacak görüşmenin kesinleştiği belirtilen yazılı açıklamada, “Cuma günü Soma’da yapılacak görüşmenin olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz” denildi.

“BÜTÜN ANKARA HALKINI MADENCILERI UĞURLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Fernas yetkilileriyle görüşme için yarın saat 12.00’de Ankara’dan Soma’ya yola çıkılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak görüşmelerin ardından çıkan sonuçlara göre direnişin sonucunu ya da devamını duyuracağız. İşçi heyeti; ilk atılan 2 işçi, eylemler sırasında işten atılan 1 işçi ve halihazırda atılmamış 2 işçiden oluşacak. Bütün Ankara halkını yarın saat 12:00’de madencileri Kurtuluş Parkı’ndan uğurlamaya, bütün Soma halkını ise saat 21:00’de Millet Bahçesi önünde karşılamaya çağırıyoruz."