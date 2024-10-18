Fernas işçileri işverenle masaya oturmak için Soma'da
Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler, müzakere yolunun açılması üzerine açlık grevine ara vererek Ankara’dan Soma’ya döndü. İşçi heyeti, yetkililerle görüşmek için maden ocağında bekliyor.
Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları ve haklarını talep ettikleri için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler, müzakere yolunun açılması üzerine açlık grevine ara vererek Ankara’dan Soma’ya dönmüştü. Bugün işveren ile görüşmek üzere yedi işçiden oluşan işçi heyeti maden ocağına gitti.
"İŞÇILER ADINA GÖRÜŞMEYE GELDIK"
Heyet adına konuşan işçi Durmuş Olgunsoy, şunları söyledi:
"Bugün Sayın Ferhat Nasıroğlu milletvekilimiz ve Sırrı Süreyya Önder'in ricalarıyla Soma'da görüşme olacağını söyledikleri için onların sözüne güvenerek geldik. Şimdi güvenlikle görüşüp içeriye alınıp alınmayacağımızı soracağız. Yedi kişilik ve işçilerin seçtiği bir heyetle geldik. Siyasetçileri bir kenara bıraktık, işçiler adına görüşmeye geldik."
Güvenliği tarafından isimleri alınarak içeriye bildirilen heyet, maden ocağı önünde yetkililerle görüşmek için bekliyor.
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