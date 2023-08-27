Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan bayrak açıklaması: Firma bize sormadan jest yapmak istemiş

Yayınlanma: 27.08.2023 - 13:20

Güncelleme: 27.08.2023 - 13:20

Muğla’nın Fethiye ilçesinde elektrik dağıtım firması Aydem, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında kentte bulunan direklere Türk Bayrağı asmak istedi. Belediyenin kültür müdürlüğü ile irtibat kuran firma izin talep etti.

Müdürlük, "Türk Bayrağının asılmasının uygun olduğunu, Fethiye Belediyesi ve başkan Alim Karaca’nın imzasının da ayrı olarak farklı direğe asılabileceğini" söyledi. Bunun üzerine firma ayrı flama basmak yerine Türk Bayrağının altına Fethiye Belediyesi ve Belediye Başkanı Alim Karaca’nın adını yazarak ilçedeki elektrik direklerine astı. Belediye yetkilileri ve başkan Alim Karaca, imzalı bayrakları görür görmez hemen direklerden kaldırdı.

BAŞKAN KARACA: BİZE SORMADAN ASMIŞLAR

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bayrağa isim yazılmasının doğru olmadığını belirtti. Karaca, “Bizim ile alakası olmayan bir durum. Bayrak üzerine bir isim ve logo olamaz. Firma bize sormadan jest yapmak istemiş. Yapılan doğru değildir. Anında bayrakları kaldırdık. Bayrak, Cumhuriyet ve vatan bizim için çok önemlidir. Bayrak üzerinden asla bir reklam olamaz. Bu kabul edilemez” dedi.