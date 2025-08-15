Feti Yıldız'dan dikkat çeken cuma mesajı: MHP'den 'miras' hutbesine tepki mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Ağustos Cuma tarihli hutbesinde "Kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" ifadelerinin kullanılması tepkilere neden oldu.

Hukukun eşitliği ilkesi ve Medeni Kanun ile bağdaşmayan hutbeyle ilgili tartışmalar sürerken MHP'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda ''Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz'' diyerek paylaşımının sonunda ise ''Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah’ın selamı üzerinize olsun'' ifadelerine yer verdi.

Yıldız'ın bu paylaşımının ''Miras paylaşımı cinsiyet eşitliğini hiçe sayan Diyanet hutbesine bir tepki mi?'' sorusunu sordurdu.

''ADALETSİZLİK VE İMAN AYNI SİNEDE BULUNMAZ''

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

''Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır.

Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz.

Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir.

Adalet için söylenecek ilk söz onun Allahın emri olduğudur.

Bu nedenle,

Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz.

Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah’ın selamı üzerinize olsun.''