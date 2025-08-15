Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyanet yine iş başında: Gözlerini kadınların miras hakkına diktiler!

15.08.2025 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma hutbesinde, "Kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan bu haftaki (15 Ağustos) Cuma hutbesinde Türk Medeni Kanunu'na karşı şeriat hukuku adres gösterildi. 

"Kul Hakkı Ateşten Gömlektir" başlıklı hutbede, miras hukukuyla ilgili olarak kız çocuklarının yasada belirlenen haklarına karşı "Allah'ın takdir ettiği hakka razı olması" istenildi. 

Hutbede ilgili kısım şöyle: 

"Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır. Arazi sınırlarını ihlal ederek başkasının mülkünü gasp etmek, asılsız gerekçelerle insanların mallarına el koymak, yalan beyanlarla insanları mağdur etmek ateşten gömlek giymektir." 

İslam miras hukukunda, mirasın kız ve erkek çocukları arasında eşit şekilde paylaşılmasını hüküm altına alan Türk Medeni Kanunu'nun aksine, bir kız çocuğu babasından miras alırken erkek kardeşine göre yarı pay alır. Bir başka deyişle, erkek çocuğa düşen mirasın yarısı kız çocuğuna verilir. 

