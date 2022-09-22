'FETÖ bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar' diyen AKP'li Mehmet Özhaseki, Erdoğan'ı yalanladı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP iktidarları döneminde güçlenen 'FETÖ'yle ilgili 'Bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar' diye konuştu ama 2018 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem, ihanet şebekesiymiş" sözlerini unuttu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, özellikle partisinin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren devlet kurumları içinde sızan ve 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan FETÖ yapılanmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Cemaatin kendi dönemlerinde güçlendiği iddiasını reddeden Özhaseki, "FETÖ belası 50 yıldır var emin olun. Yeni çıkmış bir hadise değil. Bazen sanki PKK da FETÖ de AK Parti ile doğmuş, bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar. Milleti kandırmaya devam ediyorlar. Öyle değil. Yine yurt dışı tahrikli yine onların desteğiyle 50 yıldır süren bir bela silsilesi var ama çok şükür bütün bunların hakkından da bizler geldik" dedi.
AKP'Lİ ÖZHASEKİ, ERDOĞAN'I YALANLADI
Özhaseki'nin bu sözleri, 2018 yılında "FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da yalanlamış oldu.
Erdoğan, 2018 yılında CNN Türk - Kanal D ortak yayınında "FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem, ihanet şebekesiymiş" demişti.
Erdoğan'ın, FETÖ ile mücadeleye ilişkin sözleri şöyleydi:
- FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık. Taa Erdal İnönü'ye git, Bülent Ecevit'e. Ecevit, İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü'nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim.
- Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım. Samimi değiller. Biz yanıldık. Biz bunlara çok inandık. 2004 MGK'sında hedef sadece FETÖ değil tüm terör örgütlerine yönelik bir süreçti. Biz bunun üzerine ısrarla da gittik. Birçok STK'lar da masaya yatırıldı. 2010'dan sonra da ayıklama süreci başladı.
ÖZKAN: ÖZHASEKİ'DEN ERDOĞAN'A; MİLLETİ KANDIRIYOR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından, Erdoğan ve Özhaseki'nin FETÖ üzerinden söylediği sözleri paylaşarak "Özhaseki'den Erdoğan'a: Milleti kandırıyor" ifadesini kullandı.
ÖZHASEKİ'DEN ERDOĞAN'A: MİLLETİ KANDIRIYOR— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) September 22, 2022
Özhaseki: FETÖ sanki bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyor
Erdoğan: FETÖ bizim zamanımızda güçlendi pic.twitter.com/JFAfP9m3zx
AĞBABA: ÖZHASEKİ'NİN KAFASI İYİCE KARIŞMIŞ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, Özhaseki'ye "Özhaseki'nin kafası iyice karışmış. Durmadan düşünüyor olmalı" sözleriyle tepki gösterdi.
Veli Ağbaba sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
- Özhaseki'nin kafası iyice karışmış. Durmadan düşünüyor olmalı: AKP mi FETÖ'yle güçlendi, yoksa FETÖ mü AKP'yle güçlendi? Bu kadar rahat yalan söyleyebilen siyasetçileri ülke tarihinde ilk kez görüyoruz. Yakında "ne istedilerse verdi" diye suçu 'Bay Kemal'e atarlarsa şaşırmayın..
Özhaseki'nin kafası iyice karışmış. Durmadan düşünüyor olmalı: AKP mi FETÖ'yle güçlendi, yoksa FETÖ mü AKP'yle güçlendi?— Veli Ağbaba (@veliagbaba) September 22, 2022
Bu kadar rahat yalan söyleyebilen siyasetçileri ülke tarihinde ilk kez görüyoruz. Yakında "ne istedilerse verdi" diye suçu 'Bay Kemal'e atarlarsa şaşırmayın.. https://t.co/eCwceu0AF0
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