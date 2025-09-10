FETÖ firarisine bilgi sızdırma davasında mahkeme heyeti değişti: Kovuşturma sil baştan yapılacak!

FETÖ’nün medya yapılanmasında yer alan firari gazeteci Cevheri Güven’e Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü soruşturmasına ilişkin “bilgi ve belge sızdırdıkları” iddiasıyla yargılan 4 emniyet üyesinin davasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

MAHKEME HEYETİ DEĞİŞTİ

Duruşma öncesinde mahkeme heyeti değiştirildi. Davanın dünkü duruşmasına tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer, tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve avukatlar katıldı.

Diğer sanıklar eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ile eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan katılmadı.

SAVCI MEVCUT DURUMUN DEVAMINI İSTEDİ

Mahkeme başkanı, duruşmanın başında mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle inceleme ve araştırmanın süreceğini, bu duruşmada karar verilmeyeceğini açıkladı.

Mahkeme başkanı; tutuklu sanık Dinçer’in mevcut durumuna ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, Dinçer’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

‘MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLMEKTE’

Savcının istemine yönelik savunma kapsamında söz verilen sanık Dinçer; “15 ay sonra hakkımda iddianame yazıldı ve 23 aydır tutukluyum. Cezaevinde kalp krizi geçirdim, yoğun bakımda yattım. Masumiyet karinesi ihlal edilmektedir. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Avukatlar ise inceleme ve araştırmanın sürmesinin müvekkillerinin “itibar suikastine” uğratacağını, davanın bir an önce bitirilmesi yönünde savunma verdi.

DİNÇER’İN ARAŞTIRILMASI SİL BAŞTAN

Sanık ve avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara karar kurdu.

Mahkeme ara kararda; sanık Dinçer'in tutukluluk halinin devamına, Dinçer hakkındaki FETÖ/PDY suçlaması nedeniyle GSM numarasının araştırılmasına ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılarak Dinçer'in tüm telefon görüşmelerinin istenmesine karar verdi. Diğer tutuksuz sanıklara hakkına ise mahkeme mevcut hallerinin devamına ve davanın 4 Kasım’a ertelenmesine hükmetti.