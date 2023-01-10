FETÖ kumpaslarındaki usulsüzlüklere ilişkin davada üçüncü duruşma: 'İnkar politikası sürüyor'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:43

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:43

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurguladığı “Poyrazköy/Kafes/ÇYDD/Amirallere Suikast” davalarındaki usulsüzlüklere ilişkin eski polis ve bilirkişilerin yargılanmasına devam edildi. Dava kapsamındaki üçüncü duruşma dün İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi yerleşkesinde SEGBİS ile duruşmaya katılan sanıkların dinlenmesiyle devam etti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, Yönetim Kurulu üyesi Cihan Demirci Tansel, ÇYDD vekili avukat Ali Gürbüz ve avukat Volkan Yalçınkaya’nın hazır bulunduğu bugünkü oturumda tutuksuz sanıklardan dönemin Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube emniyet amiri Selahattin Gülseren ve o dönem Kocaeli İstihbarat Şube Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Cengiz Kaya dinlendi.

Duruşmada ilk olarak dinlenen dönemin Kocaeli KOM Şube emniyet amiri Selahattin Gülseren, aramalar sırasında el konulan dijitallerin imajlarının alınmadığını, orijinallerinin alındığını belirtirken, “Buzdolabı motorunda çıkan maddeyi, afyon sakızı sandım. TNT patlayıcı maddeymiş” dedi. Gülseren, bu savunması üzerine avukatlar tarafından “Afyon sakızının rengi kahverengidir, TNT’nin rengi ise beyaz” uyarısı üzerine “Örnek olarak Afyon sakızı dedim, uyuşturucu madde sandım” cümlesiyle kendisini savundu.

KAÇAMAK YANITLAR

Subay evindeki arama sırasında “Abi” diye hitap ettiği birisi ile konuşması tespit edilen Gülseren, “Burada konuşulan kişi kimdir, bu ‘abi’ kimdir, her olay yeri incelemesinde bir ‘abi’ ye veya amire bilgi veriliyor mu?” sorusuna ise “Amirime cevap veriyorum” diyerek yanıt verdi. Gülseren ayrıca davanın ikinci oturumunun ikinci gününde dinlenen o dönem İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde çalışan ve Kocaeli’nde yapılan aramada TNT bulan polis memuru Ersin Usta’nın suçtan kurtulmak için kendisi aleyhine konuştuğunu iddia etti.

Gülseren’den sonra dinlenen, o dönem Kocaeli İstihbarat Şube Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Cengiz Kaya, aramalarda bulunmasını “Şube müdürü veya müdür yardımcısı aramada yer almam yönünde talimat verildi. Gözlemci olarak yer aldım” diyerek açıkladı. “FETÖ üyeliğinden ceza aldım. ByLock kullanma iddiasını kabul etmiyorum” diyen Kaya, kendisine yöneltilen “Gerek Terörle Mücadele (TEM) şubesi gerek de Narkotik’te çalışmışsınız, TNT patlayıcı ile Afyon sakızının karıştırılması mümkün mü?” sorusuna “Bilgim yok. Arama saatlerce sürmekte her anında yer almıyorum” biçiminde yanıt verdi. Dinlenecek diğer sanıkların hazır olmadıkları gerekçesiyle ara verilen duruşmaya bugün saat 10.00’da devam edilecek.

ÇYDD’DEN ÇAĞRI

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, “Tanıkların duruşmalarda artık kanıksamadığımız inkar politikası sürüyor” dedi. Yurttaşlara davayı takip etme çağrısında da bulunan Yüksel, “Laik Cumhuriyeti koruma duyarlılığına sahip insanlar bu davalara duyarlılık göstermeli ve kamuya açık davaları takip etmeli” dedi.