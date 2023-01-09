'Dur' ihtarı sonrası vuruldu: FETÖ şüphelilerinin kaçtığı araca açılan ateşte ihraç polis hayatını kaybetti
Edirne'de, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araca polis tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan FETÖ şüphelisi ihraç polis memuru Sedat Türkmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen cuma günü, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edirne’de polis, bir grup FETÖ şüphelisinin yasa dışı yollarda yurt dışına kaçacağını tespit etti. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 5 FETÖ şüphelisinin bulunduğu, S.S.Ö.’nün kullandığı 34 FSH 758 plakalı aracı Başağıl-Çöpköy yolundaki uygulama noktasında durdurmak istedi.
Sürücüsünün iddiaya göre ‘dur’ ihtarına uymadığı araç takibe alındı. Yaşanan takip sırasında polis araca ateş açtı. Açılan ateş sonucu araç durdurulurken, içerisinde bulunan FETÖ şüphelisi eski polis memuru Sedat Türkmen'in ağır yaralandığı belirlendi. Türkmen, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Durdurulan araçta sürücü ve insan kaçakçılığından kaydı bulunan organizatör S.S.Ö. ile haklarında ‘FETÖ/PDY üye olmak’ suçundan ilk derece mahkemesince mahkumiyet kararları bulunan ihraç komiser Ö.Y., ihraç uzman yardımcısı B.G., M.A.A. ve ihraç polis memuru Ö.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Sedat Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Türkmen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
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