AKP'li Melih Gökçek'ten 'FETÖ' itirafı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 22:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, CNN Türk kanalında Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtladı.

Gökçek, Ankapark'la ilgili, "Ankapark’ın maliyeti 450 milyon dolar. Ankara'nın böyle bir parka ihtiyacı kesinlikle vardı. Belediye başkanı kentini yönetir kentini yönetirken de seçim öncesi insanlara vaatlerde bulunur ve oy ister. Benim vaadim Disneyland tipi bir parktı" dedi.

Gökçek, 15 Temmuz'da ilk tepki gösterenlerden birinin kendisi olduğunu belirterek, "FETÖ'nün adayları kimdir diye kitabımda var. Mansur Yavaş 'Hayır ben FETÖ'cülerin desteğini istemiyorum mu?' dedi. Aleni olarak FETÖ'nün desteği burada var. Sandık başlarında FETÖ'cüler vardı" dedi.

AKP'li Melih Gökçek'ten itiraf: Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 1, 2021

"GEÇMİŞTEN KALAN BOL MİKTARDA FETÖ'CÜ VAR"

Gökçek, belediyede hâlâ FETÖ'cülerin olduğunu belirterek, "Ankara Belediyesi'nde geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var" ifadesini kullandı.

Hakan ile Gökçek arasında geçen diyalog şöyle:

Melih Gökçek: Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var.

Ahmet Hakan: Sizin dönemden kalma mı? Niye temizlemediniz onları?

Melih Gökçek: Temizledim bir kısmı döndü, bir kısmını da kendisi yeni aldı; ne yapabilirim?

Bu sırada Ahmet Hakan ve Hakan Bayrakçı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gökçek, "Burası bizzat Mansur Yavaş'ın talimatıyla burayı veriyorlar. Beypazarı'nın en büyük arazisini FETÖ'ye veriyor. Hiçbir tane arazi vermedim, ihaleden aldılar. Ben 17 kuruştan vermedim, ihale yaptım normal değerlerinden verdim" diye konuştu.

"GENEL SEKRETERİM KAMİL KILIÇ, FETÖ’CÜYDÜ"

Yine bir başka FETÖ itirafında Gökçek ile Hakan arasında geçen diyalog şu şekilde:

Melih Gökçek: Genel sekreterim Kamil Kılıç, FETÖ’cüydü, kaçtı gitti. FETÖ’cüydü, bunun artık şeyi yok.

Ahmet Hakan: Genel Sekreter de nasıl FETÖ’cü olur ya?

Gökçek: Şeyden önce FETÖ’cüydü, 2014’te ben seçimde gelir gelmez aldım ondan sonra. Ne diyoruz? Bir milat var. Bir milat olduktan sonra.

Hakan: Ondan önce FETÖ’cü olduğunu bilerek orada tuttun o zaman.

Gökçek: Tuttum tabii. Yani kaç tane FETÖ’cü vardı bende. Yok demiyorum ki, inkar etmiyorum ki geçmişi. FETÖ’cülerle çalışmadım ben, onlarla arkadaşlık yapmadım demiyorum ki. Böyle bir şey söylersem yalan söylerim.

AKP'li Melih Gökçek'ten skandal itiraflar: Genel sekreterim Kamil Kılıç FETÖ’cüydü, kaçtı gitti — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 1, 2021

MANSUR YAVAŞ'I HEDEF ALDI

Gökçek'in açıklamaları şöyle:

Ben TV’lerde minimum en az 10 kez ‘gel tartışalım’ dedim. Bütün evraklar senin elinde. Birbirimize ne soracağımızı söyleyelim herkes belgesini hazırlasın gelsin.

Her çıktığı Meclis'te istisnasız benimle başlayıp benimle bitiriyor adamın icraatı sıfır. Emrinde çok ciddi bir trol ekibi ve ajanslar var.

Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Mansur Yavaş’ın yanında birtakım kişiler var ve bunlar Mansur Yavaş’a talimat veriyor. Konuşmasını başından aşağı ne konuşacak hangi konulara girecek bunu stratejik olarak danışmanları belirliyor kendi iradesi yok.

"BEN DÜNYANIN EN BÜYÜK PARKINI YAPTIM"