FETÖ’nün ‘Emniyet imamı’ KÖZ’ün davasında FETÖ’nün eski MİT imamı dinlendi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:24

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:51

FETÖ'nün “emniyet imamı” olarak bilinen ve “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan yargılanan Kemalettin Özdemir’in (KÖZ) davasının ikinci duruşması dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 22,5 yıla kadar hapsi istenen Özdemir, birçok FETÖ soruşturmasında ve ana davasında tanık olarak dinlendi ve darbe girişiminden önce, 2015 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Kemalettin Özdemir hakkında ilk kez 2018 yılında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı. 7 Şubat 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"BİZE ÖDÜL VERİLMELİYDİ"

Duruşmada sanık Özdemir avukatıyla hazır bulundu. Duruşma kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından tanık ifadeleriyle başladı. İlk olarak tanık S.Ç. dinlendi. “Ben Kemal hocamı ‘Emniyet İmamı’ olarak biliyordum. Sonrasında Afrika’ya gittiğini duydum” diyen Çoraklı, “Ben 1999’da bu yapıdan ayrıldım. CIA ile bağlantılı olduğunu görünce ayrıldım. Bunu farkettikten sonra da bu yapıyla mücadele ettim. 45 yıldır gazetecilik yapıyorum. FETÖ ile ilgili şeyleri hem yurt içi hem de yurt dışını takip ettiğim için biliyorum. Kemalettin hocama ithafen yapılan ‘KÖZ’ iddiası bir algıdır. Kaynağı Pensilvanya’dır. Ben Kemalettin hocamı FETÖ’yle mücadele eden birisi olarak biliyorum. Biz FETÖ’yle mücadele edenler olarak yargılanıyor olmamız tarihe not düşürülmeli. Bize ödül verilmesi gerekirken davadan davaya koşuyoruz” dedi.

"KEMAL ABİ DİYE DUYDUM"

S.Ç.’nin ardından tanık olarak dinlenen O.G. de “Kendisini çok fazla tanımıyorum. 1998 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atandım. 15 Temmuz’da da KHK ile atıldım. Akademide okurken ismini ‘Kemal Abi’ diye duydum. 1997’de Kocatepe Camisi’nin arkasındaki bir binada benim dönemimin cemaatini oraya topladılar. Kemalettin Bey de orada bizlerle sohbet etti. Üstünden çok uzun yıllar geçtiği için sohbetin içeriğini şu an hatırlayamıyorum” dedi.

"POLİS İMAMI OLDUĞUNU DUYDUM"

Tanık olarak dinlenen İ.S. “1980-85 yılları arasında bu yapıda bulundum. Kemalettin Bey hadis dersleri verirdi. Ben onun ‘polis imamı’ olduğunu duydum. Ben sadece duyduğumu söylüyorum” şeklinde konuştu. Tanık E.C. de, “Ben kendisiyle hiçbir zaman birebir görüşmedim. Emniyet yapılanmasının başında olduğunu duydum. Bu yapılama içinde olduğunu, Emniyet’ten sorumlu olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

İFADELERI İŞKENCE ALTINDA ALINMIŞ!

Son olarak FETÖ'nün eski “MİT mahrem imamı” olarak bilinen Yasin Ugan SEGBİS aracılığıyla dinlendi. “Şahıs hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Kendisini hiç tanımıyorum” diyen Ugan, kollukta verdiği ifadeyi işkence altında alındığını iddia ederek, “Ben kolluğa gitmeden önce kendini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldım ve altı ay boyunca işkenceye uğradım. İşkence altında alınan ifadelerimi kabul etmiyorum. Kemalettin Özdemir’i tanımıyorum” dedi.

4 TANIK GELMEDİ

Tanık ifadelerinin ardından Mahkeme Başkanı, ara kararlarını açıkladı. Mahkeme Başkanı, tanıklardan Bülent Cağcı’nın sonraki duruşmaya zorla getirilmesi ve diğer gelmeyen 3 tanığın adreslerinin kontrol edilip yeniden tebligat gönderilmesine karar verdi. Duruşma 30 Ocak 2025, saat 09.40’a ertelendi.