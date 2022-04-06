FETÖ'nün Meksika imamına 'terör'den 7 yıl 6 ay hapis, 'casusluk'tan beraat

06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:03

FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu iddia edilen Osman Karaca'nın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Karaca getirildi.

Sanık Osman Karaca savunmasında, "İddianamede Meksika'dan getirildiğim belirtilmiş, halbuki Kamboçya'dan getirildim. Eğitimciyim. 23 senedir yurt dışında kanun çerçevesinde çalıştım. Hiçbir örgütle alakam yoktur. 30 öğrencisi olan bir anaokulda çalışmaktaydım. İddianamede Meksika imamı olduğum söylenmektedir. Meksika imamı olsam Kamboçya'da ne işim vardı? Sadece eğitimciyim, bunlar hiçbir dayanağı olmayan iddialardır. Casusluğu sadece filmlerde gördüm. Kamboçya'da okul müdürü olduğum için suçlanıyorum. Faizsiz bankacılık nedeniyle Bank Asya'yı kullanmıştım. Bylock kullanmadım. Suçlu değilim, terörist değilim. 2 yıl 9 ay 24 gündür tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Karaca'nın avukatı Vildan Yirmibeşoğlu da "18 kişilik bir kreşte müdür olan müvekkilimin Meksika imamı olması imkansızdır. Terör örgütü yöneticiliği suçlaması ağırdır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "Uluslararası Casusluk Yapma" suçundan sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Heyet, sanık hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılmışsa da sanığın suçunun "Örgüt üyesi olmak " kapsamına girdiği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bylock yazışma içerikleri, tahliye edilmesi halinde yurt dışına çıkabileceği ihtimaliyle sanığın hükmen tutuklanmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Osman Karaca'nın "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "Uluslararası casusluk" suçlarından 16 yıldan 26 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Hakkında arama ve yakalama kararı olan Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda Kamboçya'da yakalanmış ve 19 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirilmişti. Karaca, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmıştı.