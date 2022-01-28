FETÖ’nün 'sınav çalışma evleri'ne yeni dalga operasyon: Çok sayıda avukata gözaltı kararı
FETÖ’nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 17'si avukat 20 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün “hakim-savcılık çalışma evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde kaldıkları, FETÖ üyesi oldukları ve 2013 hakimlik-savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 20 şüpheli için harekete geçildi.
Daha önce FETÖ'nün hâkim savcılık sınavı çalışma evlerine yönelik gerçekleştirilen 3 operasyonun devamı olarak yapılan operasyonun dördüncü dalgası için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah düğmeye basıldı.
Soruşturma kapsamında, 17'si avukat 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Van, Ankara, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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