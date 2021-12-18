'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi
FETÖ lideri Fethullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı görüntüleriyle bilinen Adem Zengin, İzmir'de gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polise verdiği ilk ifadede etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyen Zengin'in "Ben FETÖ'cü değilim ki etkin pişmanlıktan faydalanayım" dediği öğrenildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze gibi gazete sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i dün gözaltına aldı.
'BYLOCK' KULLANICISI
Kamuoyunda 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak bilinen Adem Zengin'in, bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve FETÖyle bağlantılı dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı. Zengin'in, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi.
"FETÖ'CÜ DEĞİLİM Kİ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANAYIM"
Gülen'e yelpaze salladığı video ile kamuoyunda tanınan Adem Zengin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zengin'in, polise verdiği ilk ifadesinde, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum. Ben FETÖ'cü değilim ki etkin pişmanlıktan faydalanayım" dediği öğrenildi.
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