Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş

Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:31

Güncelleme: 31.05.2024 - 11:31

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı çiftlikten başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, Anadolu Ajansı'nın (AA) görüntülediği çiftlik alanının sessizliği de dikkat çekti.

Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve terör örgütü mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti.

MİSAFİRLER EVLERİ BOŞALTTI

AA'nın haberine göre, bu gelişmenin ardından, FETÖ'ye ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen merkeze ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanlar bulundukları evleri boşalttı.

Habere göre, FETÖ üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve terör örgütü üyelerini tanıyan bazı yerli esnaf da bir süredir kampa gelen giden kimse olmadığını teyit ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı.

OTOPARKTA ARAÇ SAYISI AZALDI

AA'nın dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.

Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı.

Anaolu Ajansı, FETÖ'nün "karakutu"su olan ve Gülen'i çiftlikten kaçırdığı iddia edilen Cevdet Türkyolu ile kızlarına ait evlerin bulunduğu bölgeyi de havadan görüntüledi.

Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede FETÖ'ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD'de ölen terör örgütü üyelerinin gömüldüğü bir de mezarlık bulunuyor.

Alanın görüntülendiğini fark eden bazı kişiler, hızlı adımlarla üzeri örtülü bir yeri kontrol etmeye gelip daha sonra buradan uzaklaştı.

ÖRGÜT İÇİNDE KARŞILIKLI SUÇLAMALAR SÜRÜYOR: GÜLEN KAÇIRILDI MI?

Geçen hafta, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni (kardeşi Mesih Gülen'in oğlu) Ebuseleme Gülen tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla terör örgütü yandaşları arasında alevlenen tartışmalar sürüyor.

Ebuseleme Gülen, çiftliğin hemen yanında yer alan bir evin girişinden yaptığı videolu paylaşımda, Fetullah Gülen'in "başka bir yere kaçırıldığını" iddia etmişti.

Yeğeninin iddialarına göre Fetullah Gülen, Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor.

İddiaların terör örgütü yandaşları tarafından yoğun etkileşim alması üzerine de Fetullah Gülen adına uzun zamandır paylaşımların yapıldığı bir sosyal medya hesabında, FETÖ elabaşının çiftlikten "daha sakin bir ortamda" rutin faaliyetlerine devam ettiği ifadelerine yer verilmiş, yer değişikliğinin doktorların ısrarından kaynaklandığı öne sürülmüştü.

Ebuseleme Gülen, X paylaşımlarında, amcasının 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili "gerçekleri açıklamadan ölmemesi gerekir" yorumlarında bulunurken, Türkyolu, Adil Öksüz, Kudret Ünal ve Barbaros Kocakurt gibi FETÖ'nün önde gelen isimlerini suçlamayı sürdürüyor.

"GÜLEN'İN YERİ" TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Tartışmalara, Kemal Gülen ve Ahmet Kurucan gibi terör örgütünün bazı etkili isimleri de sosyal medya hesaplarından katılarak elebaşı Gülen'in, "çok az kişinin bildiği bir evde bulunduğu, sağlık durumunun hassasiyetinden dolayı, kamp gibi kalabalık bir ortamda tutulmak istenmemesinin normal olduğu"nu savundu.

Yapılan bu açıklamalar, FETÖ tabanını tatmin etmezken, sosyal medyada Ebuseleme Gülen'in paylaşımlarına destek veren FETÖ üyelerinin sayısının arttığı görüldü.

Ayrıca terör örgütünün sitesinde paylaşılan görselin profil fotoğraf olarak tercih edilmesi, Gülen'in gerçek sağlık durumunu gizleme amacı taşıdığı yorumlarına neden oldu.