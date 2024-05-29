Ogün Samast, İstanbul’daki duruşmaya Trabzon’dan katıldı

Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya SEGBİS üzerinden Trabzon'da katıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:08
Ogün Samast, İstanbul’daki duruşmaya Trabzon’dan katıldı
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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Ogün Samast, İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi. Siyah takım elbise giyinerek, adliyeye erken gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.


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