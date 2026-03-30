İran'dan 4. füze geldi: Fidan'ın o röportajı yeniden gündem oldu

Millî Savunma Bakanlığı, İran’dan Türkiye’ye ateşlenen balistik mühimmatın NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

‘GELİŞMELER DİKKATLE TAKİP EDİLMEKTEDİR’

Açıklama dün akşam saatlerinde yapıldı. “İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir” denildi.

DAHA ÖNCE 3 ADET FÜZE ATILDIĞI AÇIKLANDI

Türkiye’ye daha önce İran’dan 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart tarihlerinde 3 adet füze atılmıştı. Bu füzeler de NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından engellenmişti. Başta İran Devrim Rehberi Mücteba Hamaney, bu füzeleri İran’ın göndermediğini iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığının kaleme aldığı savaş raporunda da İran’a yönelik ‘sahte bayrak’ operasyonları düzenleniyor olabileceği belirtilmişti.

FİDAN, ‘FÜZELER NASIL DURDU’ SORUSUNA GÜLMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, geçtiğimiz cuma günü katıldığı A Haber yayınında, “Türkiye üzerinde birkaç İran füzesi engellendi, ama bir süredir tekrarlanmış değil. Arka planda, füzeler Türkiye’ye doğru, hava sahasını işgal edecek şekilde fırlatıldıktan sonra nasıl bir süreç işledi ki böyle bir şey tekrarlanmadı, en azından şu ana kadar” sorusu sorulmuştu. Fidan ise bu soruya önce sessiz kalıp, ardından gülerek, “Buna cevap vermek zorunda mıyım” demişti. Sonrasında başka bir konuya geçilmişti.