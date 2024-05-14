‘Filistin için Bin Genç’ topluluğu, tutuklanan arkadaşları için protesto düzenledi: Adalet nöbeti tutuyorlar
İsrail’in Filistin’e karşı saldırıları tüm dünyada çeşitli protestolarla karşılandı. Benzer protestolar Türkiye’de de farklı gruplar tarafından düzenlendi.
"Filistin
için Bin Genç” adı altında bir araya
gelen üniversite öğrencileri de
İsrail’e yönelik çeşitli protestolar
düzenledi. Bütün bunlar yaşanırken
AKP’nin İsrail ile ticaret yaptığı
ortaya çıkmıştı.
1 Mayıs’ta da, “Düzene Karşı
Kavgada Gençliğin Sesi Yenilgi
Tanımaz” yazılı pankart açarak
Taksim’e çıkmak isteyen grup ters
kelepçeyle gözaltına alınmıştı.
Vatan Emniyet’e götürülen gençler,
gözaltına alındıkları sırada
kendilerine yumruk atıldığını,
kafalarının su birikintilerine
sokulduğunu ve işkenceye maruz
kaldıklarını iddia etti.
Topluluktaki gençler, 1 Mayıs
gözaltılarında dört gün Emniyet’te
tutulma sebeplerinin 6 Nisan’da
Odakule’de yapmak istedikleri
eylem nedeniyle olduğunu öne
sürdü. Gençler, nezarette kaldıkları
günlerde temel ihtiyaçlarını
gidermelerine izin verilmediğini,
kadınların kamera ile izlenen
nezaret odalarında kendilerine
verilen çöp poşetlerine tuvalet
ihtiyaçlarını gidermek zorunda
bırakıldıklarını ve ihtiyacı olan
kadınlara ped verilmediğini öne
sürdü. İddiaya göre avukatların
getirdiği şeker, hijyenik ped,
ilaç, peçete ve temiz kıyafetler de
gözaltındaki gençlere verilmedi.
"YIPRATMA ÇALIŞMASI"
4 Mayıs’ta İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 65 kişi arasında bulunan, “Filistin için Bin Genç” topluluğuna üye gençlerden üçü kadın beş kişi de tutuklananlar arasında yer aldı. Üniversiteli gençler, arkadaşlarının, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklandıklarını ve Filistin mücadelelerinin yıpratılmak istendiğini belirterek, arkadaşları için adalet beklediklerini söyledi.
Üniversiteli gençlerden oluşan topluluk, 6 Nisan Filistin Toprak Günü’nde,
Odakule’deki İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü önünde, “İsrail ile ticareti kes” sloganıyla
eylem düzenlemişti. Bu eylemde 43 kişi gözaltına alınmış, kimlik kontrollerinin
ardından 38’i serbest bırakılmış, 5’i hakkında ise adli işlem yapılmıştı
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