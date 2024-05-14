‘Filistin için Bin Genç’ topluluğu, tutuklanan arkadaşları için protesto düzenledi: Adalet nöbeti tutuyorlar

Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.05.2024 - 04:00

"Filistin için Bin Genç” adı altında bir araya gelen üniversite öğrencileri de İsrail’e yönelik çeşitli protestolar düzenledi. Bütün bunlar yaşanırken AKP’nin İsrail ile ticaret yaptığı ortaya çıkmıştı.



1 Mayıs’ta da, “Düzene Karşı Kavgada Gençliğin Sesi Yenilgi Tanımaz” yazılı pankart açarak Taksim’e çıkmak isteyen grup ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı. Vatan Emniyet’e götürülen gençler, gözaltına alındıkları sırada kendilerine yumruk atıldığını, kafalarının su birikintilerine sokulduğunu ve işkenceye maruz kaldıklarını iddia etti.



Topluluktaki gençler, 1 Mayıs gözaltılarında dört gün Emniyet’te tutulma sebeplerinin 6 Nisan’da Odakule’de yapmak istedikleri eylem nedeniyle olduğunu öne sürdü. Gençler, nezarette kaldıkları günlerde temel ihtiyaçlarını gidermelerine izin verilmediğini, kadınların kamera ile izlenen nezaret odalarında kendilerine verilen çöp poşetlerine tuvalet ihtiyaçlarını gidermek zorunda bırakıldıklarını ve ihtiyacı olan kadınlara ped verilmediğini öne sürdü. İddiaya göre avukatların getirdiği şeker, hijyenik ped, ilaç, peçete ve temiz kıyafetler de gözaltındaki gençlere verilmedi.



"YIPRATMA ÇALIŞMASI"

4 Mayıs’ta İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 65 kişi arasında bulunan, “Filistin için Bin Genç” topluluğuna üye gençlerden üçü kadın beş kişi de tutuklananlar arasında yer aldı. Üniversiteli gençler, arkadaşlarının, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklandıklarını ve Filistin mücadelelerinin yıpratılmak istendiğini belirterek, arkadaşları için adalet beklediklerini söyledi.

Üniversiteli gençlerden oluşan topluluk, 6 Nisan Filistin Toprak Günü’nde, Odakule’deki İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü önünde, “İsrail ile ticareti kes” sloganıyla eylem düzenlemişti. Bu eylemde 43 kişi gözaltına alınmış, kimlik kontrollerinin ardından 38’i serbest bırakılmış, 5’i hakkında ise adli işlem yapılmıştı

