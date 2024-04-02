Filiz Kavalcı 6’ncı kez muhtar seçildi
Samsun’un İlkadım ilçesinde 3173 seçmeni olan Ulugazi Mahallesi’nin muhtarı Filiz Kavalcı, girdiği ilk seçim olan 18 Nisan 1999’da beş rakibini geride bırakarak muhtar seçilmişti.
Kavalcı,
2004, 2009, 2014, 2019 ve 31
Mart 2024 Mahalli İdareler
Genel Seçimleri’nde girdiği
altı seçimi de kazanarak kadın
muhtarlar arasında bir rekora
imza attı. Kavalcı, “İlk seçildiğim
yıllarda ‘Kadından muhtar olur
mu?’ sözleriyle karşılaşsam
da hizmetlerimin karşılığını
seçimlere dört dönemdir
rakipsiz girmemle aldım” dedi
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