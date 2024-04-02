Filiz Kavalcı 6’ncı kez muhtar seçildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde 3173 seçmeni olan Ulugazi Mahallesi’nin muhtarı Filiz Kavalcı, girdiği ilk seçim olan 18 Nisan 1999’da beş rakibini geride bırakarak muhtar seçilmişti.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00
Filiz Kavalcı 6’ncı kez muhtar seçildi
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Kavalcı, 2004, 2009, 2014, 2019 ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde girdiği altı seçimi de kazanarak kadın muhtarlar arasında bir rekora imza attı. Kavalcı, “İlk seçildiğim yıllarda ‘Kadından muhtar olur mu?’ sözleriyle karşılaşsam da hizmetlerimin karşılığını seçimlere dört dönemdir rakipsiz girmemle aldım” dedi


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