Filiz Kavalcı 6’ncı kez muhtar seçildi

Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 04:00

Kavalcı, 2004, 2009, 2014, 2019 ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde girdiği altı seçimi de kazanarak kadın muhtarlar arasında bir rekora imza attı. Kavalcı, “İlk seçildiğim yıllarda ‘Kadından muhtar olur mu?’ sözleriyle karşılaşsam da hizmetlerimin karşılığını seçimlere dört dönemdir rakipsiz girmemle aldım” dedi

