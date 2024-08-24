Fıstık mitingi öncesi çiftçilerden protesto: Çuvallarca fıstığı yola döktüler

Yayınlanma: 24.08.2024 - 16:13

Güncelleme: 24.08.2024 - 16:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinin ardından üreticilerle görüştü.

Özgür Özel'in Gaziantep'te katılacağı fıstık mitingi öncesi çiftçiler iktidarın tarım politikalarını protesto etmek amacıyla çuvallar dolusu fıstığı yola boşalttı.

Özel'e taleplerini ileten bir fıstık üreticisi şunları söyledi:

"Hükümetin bu işe el atması lazım. Üreticiler kaderine bırakıldı. 3-5 tüccar fiyatı indirip kaldırıyor devlet de buna seyirci kalıyor. Şahinbey Belediyesi fıstık alıyor ama vatandaş orada da yok."

"SİZİ BİZ KURTARACAĞIZ"

CHP iktidarında çiftçinin emeğine sahip çıkacaklarını belirten Özel ise üreticilere şunları söyledi:

"Sizi tamamen sahipsiz bırakmışlar ama ben size sahip çıkacağım. Sizi biz kurtaracağız. Taban fiyat açıklansa alacak kurum yok çünkü birlik kalmadı. Bundan sonra yapacak iş Ak Parti'yi göndermek. Sesinizi duymuyorlar, duysalar da yapmıyorlar. Bunlar 5 tüccarın kölesi olmuş. Biz birliğinizi açacağız, kooperatif kuracağız, taban fiyat vereceğiz."

"BİZDEN SOLDUYU BEKLE"

Bir süt üreticisiyle de konuşan Özgür Özel, "Onlarda sağduyu yok. Bunun ticaretini yapan insanlardan çözüm bekleme. Bizden 'solduyu' bekle. Sosyal demokratlar sahip çıkacak sana" dedi.

AKP iktidarına seslenen Özel, "Bu fıstık için bir tedbir alırsan alırsın. Fiyat vermezsen seçim olur. Sen gideceksin biz geleceğiz. CHP'yi getirirseniz biz sizin işinizi çözeriz" ifadelerini kullandı.