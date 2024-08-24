CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

Yayınlanma: 24.08.2024 - 10:33

Güncelleme: 24.08.2024 - 10:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor.

Özel, son dönemde CHP'nin 'parlamenter sisteme geçiş' söylemini geri plana alması iddiaları üzerinden sorulan soruya ''Güçlendirilmiş parlamenter sistemeden vazgeçmedik. Vatandaşların hayatına etkide bulunan sorunları daha çok gündemimize alıyoruz. Her sorulan soruya güçlendirilmiş parlamenter sistemi derseniz diğer konular hakkında bir şey bilmiyorsunuz olarak anlaşılıyor'' şeklinde cevap verdi.

Özgür Özel, gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağına dair ''Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben neye adayım biliyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini iktidar yapmak. Ben tarihe Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıllık iktidarını sonlandıran, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmiş bir Türkiye'yi geleceğe emanet ederek geçmek istiyorum'' açıklamasında bulundu.

''ENKAZI DEVRALACAK ENAYİ DEĞİLİM''

CHP lideri AKP iktidarıyla yürütülen 'normalleşme' görüşmeleri ile ilgili ''Bu normal olan, cumhuriyetin 100'üncü yılında iktidar partisiyle muhalefetin görüşebilmesi gerekir'' ifadelerini kullandı. Özel, iktidarın 24 yıllık enkazına ortak olmayacağını da ekleyerek ''Enkazı devralacak enayi değilim'' dedi.