Fizik mühendislerinden ev alacak yurttaşlara uyarı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:39

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:39

TMMOB Fizik Mühedisleri Odası’ndan yapılan açıklamada “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği” yürürlükte olmasına rağmen 6 yıldır yönetmeliği uygulamayan belediyeler olduğu vurgulandı. Yeni ev alacak herkesin, 2018'den sonra yapılan binaların yönetmeliğe uygun olduğunu kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekilen açıklamada " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın fizik m ü hendisleri ile otaklaşa hazırladığı ve 2018'de yayımlanan protokolde 'Yeni yapılan ve büyük onarım geçiren tüm binalar akustik raporu veya akustik projesi hazırlamak zorunda' ibaresine ve aradan 6 yıl ge çmesine rağmen bu yönetmeliği uygulamayan veya yönetmelikten haberi olmayan belediyelerin var" denildi. A ç ıklamada, yeni ev alacak herkesin bina y ö netmeliğine dikkat etmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

'Bakanlıktan gelişme yok'

Çevresel Gürültünün Kontrolü Yönetmeliği'nde de benzer konuların yaşandığı belirtilen a ç ıklamada, "Yönetmelik, Kasım 2022'de yayımlandı. İlgili y ö netmeliğe bağlı kılavuzun da altı ay içerisinde yayımlanması gerekirken, 14 ay oldu ve hala yayınlanmadı. Pek çok kişi odamıza müraacat ederek bu eğitimleri talep etmekte ancak bakanlık tarafından henüz bir gelişme yok" ifadeleri yer aldı.

'Fizik m ü hendisleri kadrosuz'

Fizik M ü hendisleri Odası'na ç ok sayıda fizik, nükleer enerji, matematik, optik ve akustik mühendisleri üye olduğuna değinilerek eski TAEK yeni TENMAK, Nükleer Düzenleme Kurulu, MTA, DSİ, Metroloji, TPAO gibi kurumların son yıllarda kadro açmadığının altı ç izildi. Ö te yandan a ç ıklamada, T ü rkiye'de yaygın olarak kullanılan lazer cihazların kontrolü ve kullanımıyla ilgili bir düzenlemenin olmadığı bildirildi. Sanayide, (metal kesim, şekil verme) tıpda, matbaacılık sektöründe, eğlence ve gösteri sektöründe de çok güçlü lazerler kullanılmasına rağmen eğitimli kişiler tarafından kullanılmadığı kaydedildi.

'Görme kaybı doğurur '

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan g ö r ü şmelerde mesafe alınamadığı eleştirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu konu çok önemli olup, 4. ve 3. sınıf lazerlerin mutlaka kontrollü ve yetkin kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir. Lazerlerin doğru kullanılmaması ani ve sonradan ortaya çıkan sağlık sorunlarını doğurur. Ö zellikle görme kaybı ve katarakt oluşması bunların en başında gelmektedir. ABD veya EU direktiflerine uygun düzenleme yapılmalı"



