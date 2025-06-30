Flash Haber TV'nin yeni sahibi eski MHP'li vekil Arzu Erdem oldu

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne geçen Flash Haber TV’nin yeni sahibi belli oldu.

MedyaRadar’da yer alan habere göre; TYT Türk, Flash Haber TV’yi satın aldı.

ARZU ERDEM TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTI

Üç dönem MHP’de milletvekilliği yapan Arzu Erdem’in aldığı Türkiye’nin Yeni Televizyonu TYT Türk, 2025 yılı başında medya dünyasına hızlı bir giriş yapması ile gündem olmuştu. RTÜK ve frekans devir işlemlerini hızlıca tamamlayan TYT Türk, birçok ünlü ve deneyimli isme kadrosunda yer vermişti.

MedyaRadar’da yer alan habere göre; TYT Türk, Flash Haber TV’yi satın aldı.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ