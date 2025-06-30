Flash Haber TV'nin yeni sahibi eski MHP'li vekil Arzu Erdem oldu

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolüne geçen Flash Haber TV’nin yeni sahibi belli oldu.
MedyaRadar’da yer alan habere göre; TYT Türk, Flash Haber TV’yi satın aldı.
ARZU ERDEM TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTI
Üç dönem MHP’de milletvekilliği yapan Arzu Erdem’in aldığı Türkiye’nin Yeni Televizyonu TYT Türk, 2025 yılı başında medya dünyasına hızlı bir giriş yapması ile gündem olmuştu. RTÜK ve frekans devir işlemlerini hızlıca tamamlayan TYT Türk, birçok ünlü ve deneyimli isme kadrosunda yer vermişti.
MedyaRadar’da yer alan habere göre; TYT Türk, Flash Haber TV’yi satın aldı.
CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Erdem, geçen aylarda satın aldığı TYT Türk'ün ortağı dikkat çekici bir isim çıkmış, ayrıntıları Cumhuriyet gündeme getirmişti.
Cumhuriyet, Erdem’in TV kanalını; suç örgütü yöneticiliğinden 68 yıl hapis cezası alan ve hala tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan’ın eski ortağı Ahmet Gündüz’ün babası Sebahattin Gündüz ile birlikte satın aldığı bilgisine ulaşmıştı.
Gündüz ile Kaplan hakkında piyasada şirket batırarak kazanç elde etmek de dahil olmak üzere birçok ciddi iddia bulunuyordu.
3 dönem MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Ağustos 2024’te partisinden istifa etti. Erdem, istifasından kısa süre sonra “Texs Medya Yayıncılık Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Anonim Şirketi” bünyesinde TYT TÜRK’ü devraldı.
MHP’li Erdem, bu gelişmeyi de 18 Aralık 2024’te sosyal medya hesabından İstanbul Valisi Davut Gül’ün kanalı ziyaret ettiği bilgisiyle birlikte paylaştı.