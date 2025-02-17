Kanal satın aldığını duyurmuştu... MHP’li Erdem’in TV kanalında Ayhan Bora Kaplan ayrıntısı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:33

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:03

Eski MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Texs Medya bünyesindeki TYT TÜRK kanalını satın aldığını geçen günlerde duyururken konuya ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Cumhuriyet, Erdem’in Tv kanalını; suç örgütü yöneticiliğinden 68 yıl hapis cezası alan ve hala tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan’ın eski ortağı Ahmet Gündüz’ün babası Sebahattin Gündüz ile birlikte satın aldığı bilgisine ulaştı.

Gündüz ile Kaplan hakkında piyasada şirket batırarak kazanç elde etmek de dahil olmak üzere birçok ciddi iddia bulunuyor.

3 dönem MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Ağustos 2024’te partisinden istifa etti. Erdem, istifasından kısa süre sonra “Texs Medya Yayıncılık Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Anonim Şirketi” bünyesinde TYT TÜRK’ü devraldı. MHP’li Erdem, bu gelişmeyi de 18 Aralık 2024’te sosyal medya hesabından İstanbul Valisi Davut Gül’ün kanalı ziyaret ettiği bilgisiyle birlikte paylaştı.

VALİ İLE PAYLAŞIMLAR

Söz konusu paylaşımda; “Medya sektörüne yatırım yapan bir kadın girişimci olarak, Türk milletine hizmet etmenin haklı gururunu taşırken, Türkiye’nin yeni televizyonu TYT TÜRK kanalımızın İstanbul stüdyolarını ziyaret eden valimiz Sayın Davut Gül ile verimli değerlendirmelerde bulunduk. Türk milletimizin milli ve manevi değerlerine yakışır şekilde temsil edildiği bir medya anlayışıyla, çok yakında ekranlarda sizlerle buluşacağız” ifadeleri kullanıldı.

2024’ÜN SON GÜNLERİNDE

Erdem’in TYT TÜRK’ü birlikte satın aldığı isim ise dikkat çekici. O isim suç örgütü yöneticiliğinde hüküm giyen Ayhan Bora Kaplan’ın eski ortağı Ahmet Gündüz’ün babası Sebahattin Gündüz. Söz konusu bilgiler Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alıyor. Buna göre; Gündüz’ün babası Sebahattin Gündüz ile MHP’li Erdem 13 Aralık 2024’te Texs Medya şirketini satın aldı. Şirketin önceki yönetim kurulu başkanı Ersin Yılmaz’ın yönetim kurulundaki görevlerine son verilerek, şirketin tek pay sahipliği feshedildi. Yönetim kurulu kararınca Erdem yönetim kurulu başkanı, baba Gündüz de yönetim kurulu başkan vekili olarak “müşterek (ortaklaşa) temsile yetkili” olarak seçildi. Bu karar 30 Aralık 2024’te Türkiye Sicil Gazetesi’nde yayımlandı; ancak ertesi gün yayımlanan “düzenleme ilanla” Erdem ile baba Gündüz’ün “münferiden (tek) temsili yetkili olduğu” bildirildi.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının iddianamesinde Ahmet Gündüz’le ilgili dikkat çeken bilgiler yer alıyor. Buna göre davanın “M7” kod adlı gizli tanığı ve Kaplan’ın eski adamlarından olan Serdar Sertçelik’in ifadesinde; Ayhan Bora Kaplan’ın söz konusu şirketlere çökme işini Ahmet Gündüz ile planladığını, bu kapsamda bir şirket nasıl batırılır, piyasa nasıl dolandırılır şeklinde planlar yaptıklarını belirtildi.

GÖRÜŞME FOTOĞRAFLARI

Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmalarında görev alan polis müdürleri Kerem Gökay Öner, Murat Çelik ve Şevket Demircan’ın firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e “bilgi sızdırma” soruşturması kapsamında iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı S.Ç.’nin 2017 ve 2018’de o dönem MHP İstanbul Milletvekili olan Erdem’i Meclis’teki makam odasında ziyaret ettiği de Erdem’in sosyal medya paylaşımlarında yer almıştı.