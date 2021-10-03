Fuat Oktay'dan "Öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor" açıklaması

03 Ekim 2021 Pazar, 17:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden bir oyun sahnelenmek istendiğini öne sürdü.

Memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesi Bayındırhüyük köyünde konuşan Fuat Oktay, artan kira fiyatları ve yurt eksikliği nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrencilerin protestoları üzerine açıklamalarda bulundu.

Oktay, salgın sebebiyle uzaktan eğitimle sürdürülen yükseköğretimde yüz yüze eğitime başlama kararı alınmasıyla ertelenmiş ve birikmiş yurt talebi oluştuğunu belirtti. Oktay "Barınamıyoruz" protestoları üzerine ise "Barınma konusu bahane edilerek öğrenciler üzerinden oyun sahnelenmek isteniyor." ifadelerini kullandı.

Oktay, şunları kaydetti:

"İlgili kurumlarımız barınma ihtiyacı olan hiçbir öğrencimizi mağdur etmemeye çalışarak yurt yerleştirmelerine devam ediyorlar. Ancak görüyoruz ki barınma konusu bahane edilerek gençlerimiz üzerinden bir oyun sahnelenmek isteniyor. Geçmişte yaşananlar, Türkiye'de gençler üzerinden kurulan tezgahların kimseye bir şey kazandırmadığını net şekilde göstermiştir. Biz gençlerimize her konuda sahip çıkarak ülkemize sevgi tohumları ekmenin ve kardeşlik iklimini geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Katsayı adaletsizliğine son veren, üniversite kapılarında yığılmaların önüne geçen ve harç yükünü gençlerimizin omzundan alan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizleriz.

Yükseköğretim de dahil eğitimin her kademesinde sosyal adalet için gayret eden, fırsat eşitliği sunarak her şehre üniversite götüren, kredi ve bursları 14-15 kart artıran bizleriz. Yurt sayısını 4 kat artırarak devlet yurdu olmayan şehir bırakmayan da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine bizleriz. Sadece geçtiğimiz 3 yılda ülkemize 240 yeni yurt binası kazandırdık. Şu anda yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtlarımızı yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.

Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış, yasa dışı terör örgütleriyle bağlantılı toplulukların, parkta bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle tüm bu gayretleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Biz, temelde öğrenciye odaklanan bir anlayışla, öğrenci dostu kampüs ve yurt alanları, çağa öncülük eden akademik programlar ve sosyal imkanlarla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."