Polis, ‘Barınamıyoruz’ eylemine katılan öğrencileri fişledi, aile ve okulları uyardı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Uşak’ta lise öğrencisi Ö.E. üniversiteli arkadaşlarına destek vermek amacıyla şehirdeki “Barınamıyoruz” protestosuna katıldı. Eylem günü polisler tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemine tabi tutulan gencin birkaç gün sonra okuduğu liseye sivil polisler gelerek okul müdürüyle konuştu. Okul müdürünün kendisiyle görüştüğünü belirten Ö.E’nin aktardığına göre polisler, müdüre “Okulda solcu var, dikkatli olun” dedi. Annesinin de arandığını söyleyen Ö.E., “Annem korkmuş, bana da kızdı ve ‘Neden böyle şeylerle uğraşıyorsun’ dedi. Ben de kötü bir şey yapmadığımı, üniversiteli arkadaşlarımın hakkını aramak istediğimi söyledim. Elimden geldiğince desteğe devam edeceğim” dedi.

POLİSTEN TEHDİT

Polisin aradığı kişiler arasında öğrencilere desteğe giden 30 yaşındaki mühendis Özcan Gülhan’ın ailesi de var. KHK ile ihraç edilen Gülhan, “Geçen pazartesi günü Bornova’daki öğrencilerin parktaki eylemlerine destek oldum. Kimliklerimiz polisler tarafından toplandı. Ertesi gün annemi arayıp ‘Oğlunuz terörle iltisaklı kişilerle beraber. Oğlunuza sahip çıkın yoksa başına kötü şeyler gelebilir ileride’ demişler. Annem de paniklemiş doğal olarak. İşin komik yanı, ben 30 yaşında bir mühendisim ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde araştırma görevlisiyken 2017’de Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığım için ihraç edildim. Terörist dedikleri çocukları tanıyorum. Hepsi normal öğrenci” dedi.

BABAYI KORKUTTULAR

İstanbul’daki eylemlere katılan Öğrenci Sendikası üyesi Ceren Berk’in de babası aynı gerekçelerle arandı. Maltepe Üniversitesi İngilizce Bölümü öğrencisi Berk şöyle konuştu: “Üç gün önce Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ndayken babam arayarak beş dakika önce polislerin kendisini aradığını söyledi. Polisler ‘Çocuğunuz tehlikeli, provokasyon içeren ortamda’ demişler. Eylemlere katılmamın eğitim hayatımda sıkıntıya neden olacağını söylemişler. Babam devlet memuru ve bu eylemlere katılmamın ona da sıkıntı çıkarabileceğini ifade etmişler. Kısacası üstü kapalı tehdit etmişler. Okulumdan ev adresi bilgilerime kadar her şeyi almışlar. Ailemde bir kaygı durumu var, çünkü akşamın geç bir saatinde bu şekilde aranıyorlar. Ama bu telefonların yıldırmak için yapıldığını bildiğim için eylemlere katılmaya devam edeceğim.”

OYUN ALANLARINA SIĞINDILAR



Yurt ve ev kirası sorunlarına dikkat çekmek isteyen üniversite öğrencileri, parklarda uyuma eylemlerine devam ediyor. Önceki gün birçok ilde ve İstanbul’un farklı noktalarında geceyi sokakta geçiren gençlere, mahalle sakinleri ve bazı kurumlardan yine şemsiye, battaniye ve çorba yardımı yapıldı. İstanbul Kartal’daki parkta barınan öğrenciler, yağmur nedeniyle oyun alanlarının altına sığındı. Öğrenciler, soğuk havaya karşın eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

