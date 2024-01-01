Galata Köprüsü'ndeki 'Gazze' mitinginde Bilal Erdoğan konuştu: 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'

Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:20

Güncelleme: 01.01.2024 - 11:24

Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu Milli İrade Platformu'nun düzenlediği "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi düzenlendi.

Yürüyüş kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında Eminönü-Sultanahmet, Sultanahmet-Eminönü tramvay hattı, Yenikapı-Eminönü ve Eminönü-Yenikapı yönü, Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolu, Tersane Caddesi ve Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı trafiğe kapatıldı.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AKP Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve AKP'li ilçe belediye başkanı katıldı.

'BOYKOT'U HATIRLATTI, 'DUA' İSTEDİ

Mitingde konuşan Bilal Erdoğan, "Biz bu sabah yılın ilk gününde dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz 12 şehidimizin de Filistin’deki şehitlerin de katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Ve biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Topraklarımızda gözü olanların, Arz-ı Mevud safsatasıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması, Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının ilk adımıdır" diyen Bilal Erdoğan, İsrail'e karşı "boykot" çağrısını da tekrar ederek şöyle devam etti:

"İstanbul boykota devam edeceğimize söz veriyor muyuz? Bu iş ateşkesle bitmeyecek. Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatımızda boykota yer açacağız. Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar."

Erdoğan sözlerini "En büyük silahımız duamız. Duamızı kuşanıp zulmetten aydınlığa çıkmak için dua edeceğimize söz veriyoruz. Bu mücadelemizi dualarımızla taçlandıracağız" diyerek tamamladı.