Saadet Partisi'ne geçen CHP'li Ali Fazıl Kasap, Hasna Bitmez'in son sözlerini tekrarladı...

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Saadet Partisi'ne geçen CHP'li Ali Fazıl Kasap, Hasna Bitmez'in son sözlerini tekrarladı...

ANKA
20 Aralık 2023 Çarşamba, 13:07

Saadet Partisi'ne geçen CHP'li Ali Fazıl Kasap, Hasna Bitmez'in son sözlerini tekrarladı...

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