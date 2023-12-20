Saadet Partisi'ne geçen CHP'li Ali Fazıl Kasap, Hasna Bitmez'in son sözlerini tekrarladı...
Saadet Partisi'ne geçen CHP'li Ali Fazıl Kasap, Hasna Bitmez'in son sözlerini tekrarladı...
Saadet Partisi'ne geçen CHP'li Ali Fazıl Kasap, Hasna Bitmez'in son sözlerini tekrarladı...
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