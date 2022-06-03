Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi
İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı’nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak (28), memleketi Konya'da toprağa verildi.
Beyoğlu'nda Galata Kulesi önünde 2 gün önce üzerine tiner dökerek kendini ateşe veren Abdullah Cihat Turan Pekpak’a çevredekiler müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından Pekpak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Ailesine, 'İstanbul'a gideceğim, intihar edeceğim' dediği belirtilen Turan, kurtarılamadı.
Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın cenazesi bugün Hacı Veyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Pekpak'ın ailesi ve arkadaşları katıldı.
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