Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi

İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı’nda tinerle kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak (28), memleketi Konya'da toprağa verildi.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 15:06
Galata'da kendini yakan Abdullah, Konya'da toprağa verildi
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Beyoğlu'nda Galata Kulesi önünde 2 gün önce üzerine tiner dökerek kendini ateşe veren Abdullah Cihat Turan Pekpak’a çevredekiler müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından Pekpak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ailesine, 'İstanbul'a gideceğim, intihar edeceğim' dediği belirtilen Turan, kurtarılamadı.

Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın cenazesi bugün Hacı Veyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Pekpak'ın ailesi ve arkadaşları katıldı. 

 


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