Erdoğan açıklayacak: IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı iddia edildi
IŞİD'in yeni lideri olduğu duyurulan Ebu Hasan el-Kureyşi'nin İstanbul'da yakalandığı öne sürüldü
IŞİD'in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi'nin yakalandığı iddia edildi.
Operasyon İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yönetirken IŞİD lideri, hem Terörle Mücadele hem de Milli İstihbarat Teşkilatından IŞİD uzmanı bir ekip tarafından sorgulanmaya başlandığı belirtildi.
ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
OdaTv'den Toygun Atilla'nın haberine göre, IŞİD liderinin yakalanmasının ayrıntılarını ise önümüzdeki günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.
SON LİDERLERİ 3 ŞUBAT 2022'DE ÖLDÜRÜLDÜ
2014'te halifeliğini ilan eden Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebubekir el Bağdadi, Ekim 2019'da İdlib'deki bir ABD baskınında öldürüldü.
Örgütün sonraki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi oldu.
Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi önceki lider el-Bağdadi ile aynı sonu yaşadı. 3 Şubat 2022'de İdlib'deki bir ABD operasyonunda öldürüldü.
IŞİD bu operasyonu doğrularken, yaptığı açıklamada örgütün yeni liderinin Kureyş kabilesinden olduğu iddia edilen Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi olduğunu açıklamıştı.
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