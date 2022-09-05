Türkiye Raporu'nun anketi ne söylüyor? Can Selçuki yanıtladı
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaz aylarında yaptığı anket sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Selçuki, kışın Cumhur ittifakı için zor geçeceğini söyledi.
Haziran ayında ‘Cumhur İttifakı’na oy veririm’ diyenler yüzde 26.3’ iken, “Millet İttifakı’na veririm” diyenlerin oranı yüzde 32.2” idi. Temmuzda bu oran Cumhur İttifakı için yüzde 27.8, Millet İttifakı için yüzde 33.1, ağustosta Cumhur İttifakı yüzde 28.4, Millet İttifakı ise yüzde 32.1 oldu.
Selçuki, “Yaz ayları iktidar için istenildiği gibi geçmedi. Normal koşullar altında yaz aylarında Cumhur İttifakı’nın desteğini artırması beklenirdi. Bir yandan ikinci asgari ücret zammı, diğer yandan da gıdaya erişimin daha fazla olmasının seçmende olumlu etki yaratması gerekirdi. Şimdi gelen elektrik, doğalgaz zamları ve kışın daha kötü olacağını bildiğimiz enerji fiyatları bize Cumhur İttifakı’nın bu döneme dezavantajlı girdiğini gösteriyor” diye konuştu.
(Can Selçuki)
‘ASIL HEYECAN ADAY AÇIKLANDIĞINDA’
Muhalefetin zafer sarhoşluğu içerisinde olduğu yorumlarının yapıldığını da belirten Selçuki, “Bu görüşe çok katılmıyorum. Muhalif kesimin, kendinden daha emin olduğu ve hatta zaman zaman acele sayılabilecek beyanlarda bulunduğu görüşüne katılıyorum” ifadelerini kullandı.
Selçuki sözlerini şu şekilde noktaladı: “6’lı masa doğası gereği sırf bir araya geldiği için seçmende büyük heyecan yaratacak bir girişim değil. Toplumda gerçek heyecanı ve oluşacak desteği 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı belli olduğunda ve kampanya yapılmaya başlandığında göreceğiz”
Video Haberler
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İçeriden çekilen fotoğraflar paylaşıldı
- Soylu için harekete geçiliyor
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- Türkiye'nin en mutsuz ili belli oldu
- Mustafa Muhammed'e kaza şoku!
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'promosyon' kararı
- İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
- 'Lağım patladı; arınacak tarafı kalmadı'