Türkiye Raporu'nun anketi ne söylüyor? Can Selçuki yanıtladı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Haziran ayında ‘Cumhur İttifakı’na oy veririm’ diyenler yüzde 26.3’ iken, “Millet İttifakı’na veririm” diyenlerin oranı yüzde 32.2” idi. Temmuzda bu oran Cumhur İttifakı için yüzde 27.8, Millet İttifakı için yüzde 33.1, ağustosta Cumhur İttifakı yüzde 28.4, Millet İttifakı ise yüzde 32.1 oldu.

Selçuki, “Yaz ayları iktidar için istenildiği gibi geçmedi. Normal koşullar altında yaz aylarında Cumhur İttifakı’nın desteğini artırması beklenirdi. Bir yandan ikinci asgari ücret zammı, diğer yandan da gıdaya erişimin daha fazla olmasının seçmende olumlu etki yaratması gerekirdi. Şimdi gelen elektrik, doğalgaz zamları ve kışın daha kötü olacağını bildiğimiz enerji fiyatları bize Cumhur İttifakı’nın bu döneme dezavantajlı girdiğini gösteriyor” diye konuştu.

(Can Selçuki)

‘ASIL HEYECAN ADAY AÇIKLANDIĞINDA’

Muhalefetin zafer sarhoşluğu içerisinde olduğu yorumlarının yapıldığını da belirten Selçuki, “Bu görüşe çok katılmıyorum. Muhalif kesimin, kendinden daha emin olduğu ve hatta zaman zaman acele sayılabilecek beyanlarda bulunduğu görüşüne katılıyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuki sözlerini şu şekilde noktaladı: “6’lı masa doğası gereği sırf bir araya geldiği için seçmende büyük heyecan yaratacak bir girişim değil. Toplumda gerçek heyecanı ve oluşacak desteği 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı belli olduğunda ve kampanya yapılmaya başlandığında göreceğiz”