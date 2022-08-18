ALF Araştırma son anketi yayımladı: AKP yüzde 30'un altına indi

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:30
<p>Araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.</p>

Araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

<p>2023 seçimi yaklaşırken araştırmacılar çalışmalarını hızlandırdı. </p>

2023 seçimi yaklaşırken araştırmacılar çalışmalarını hızlandırdı. 

<p>ALF Araştırma da son seçim anketini yayınladı.</p>

ALF Araştırma da son seçim anketini yayınladı.

<p>Anket çalışması 41 ilde gerçekleştirildi ve 7450 kişi ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı ise yüzde 1,8 olarak ölçümlendi.</p>

Anket çalışması 41 ilde gerçekleştirildi ve 7450 kişi ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı ise yüzde 1,8 olarak ölçümlendi.

<p>Seçmenlere<strong><em> "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"</em> </strong>diye soruldu. </p>

Seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. 

<p>AKP'nin oy oranı yüzde 27,7 olarak ölçümlendi. İktidar partisinin oy oranının yüzde 30'un altına inmesi dikkat çekti.</p> <p>Öte yandan birinci parti olarak yüzde 28,1 ile CHP yer aldı. </p>

AKP'nin oy oranı yüzde 27,7 olarak ölçümlendi. İktidar partisinin oy oranının yüzde 30'un altına inmesi dikkat çekti.

Öte yandan birinci parti olarak yüzde 28,1 ile CHP yer aldı. 

<p>İYİ Parti'nin ise yüzde 19'a yükseldiği görüldü. </p>

İYİ Parti'nin ise yüzde 19'a yükseldiği görüldü. 

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