Cumhur İttifakı'nı üzecek anket! Millet İttifak'ı arayı açıyor

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:36
<p>Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacak olan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.</p>

Son seçim anketi sonuçlarındaki oy oranları dikkat çekti. Siyasi partilerin Haziran 2023'te yapılacak olan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.

<p>ORC Araştırma’nın son anketine göre Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki makasın açıldığı görüldü.</p>

ORC Araştırma’nın son anketine göre Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki makasın açıldığı görüldü.

<p>ORC Araştırma, 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı.</p>

ORC Araştırma, 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı.

<p>Ankette katılımcılara, <strong>"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"</strong> sorusu yöneltildi.</p>

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

<p>Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 44.2 olarak kaydedildi.</p>

Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 44.2 olarak kaydedildi.

<p>Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 36,6’da kaldı. </p>

Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 36,6’da kaldı. 

<p>Üçüncü ittifak olarak kurulan "Emek ve Özgürlük İttifakı"nın oy oranı ise yüzde 7,4 olarak ölçüldü.</p>

Üçüncü ittifak olarak kurulan "Emek ve Özgürlük İttifakı"nın oy oranı ise yüzde 7,4 olarak ölçüldü.

<p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.86; list-style: none; margin: 0px 0px 12px; padding: 0px;"><strong><span style="color: #353535; font-family: Open Sans, sans-serif;">MHP YÜZDE 6’DA KALDI</span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.86; list-style: none; margin: 0px 0px 12px; padding: 0px;"><span style="color: #353535; font-family: Open Sans, sans-serif;">Ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 30,6 olurken CHP'nin oy oranı yüzde 24,8 oldu. İYİ Parti oylarını yüzde 19,4'e yükseltirken MHP'nin oy oranı yüzde 6'da kaldı. Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın yüzde 44,2 oy oranına sahip olduğu görüldü.</span></p>

MHP YÜZDE 6’DA KALDI

Ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 30,6 olurken CHP'nin oy oranı yüzde 24,8 oldu. İYİ Parti oylarını yüzde 19,4'e yükseltirken MHP'nin oy oranı yüzde 6'da kaldı. Partilerin oy toplamına bakıldığında ise Millet İttifakı'nın yüzde 44,2 oy oranına sahip olduğu görüldü.

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