Diyanet'in 'Fiyatları tayin eden Allah'tır' fetvasına tepki yağdı: 'Vergileri de Allah'a mı veriyoruz?'
TEPKİ YAĞDI
Söz konusu fetvanın kamuoyunda gündem olmasının ardından, sosyal medyada Diyanet'e tepki yağdı.
Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yoksulluğun zirvede olduğu bugünlerde Diyanet'in böyle bir fetva vermesini eleştirdi ve Anayasa'yı hatırlattı.
İşte haberimizin ardından Diyanet'in fetvasına gelen tepkilerden bazıları...
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