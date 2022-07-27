Diyanet'in 'Fiyatları tayin eden Allah'tır' fetvasına tepki yağdı: 'Vergileri de Allah'a mı veriyoruz?'

“Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtildi.

Ancak fetvada, “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edilmesi dikkat çekti.