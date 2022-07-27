Diyanet'in 'Fiyatları tayin eden Allah'tır' fetvasına tepki yağdı: 'Vergileri de Allah'a mı veriyoruz?'

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:54
<p>Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun <strong><em>“Ticarette kâr haddi var mı?”</em></strong> sorusu üzerine verdiği fetva, gazetemizin haberinin ardından Türkiye'nin gündemine oturdu.</p>

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verdiği fetva, gazetemizin haberinin ardından Türkiye'nin gündemine oturdu.

<p><strong><em>“Ticarette kâr haddi var mı?”</em></strong> sorusu üzerine verilen fetvada, <strong><em>“İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı”</em></strong> belirtildi.</p> <p>Ancak fetvada,<strong><em> “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır”</em></strong> hadisine işaret edilmesi dikkat çekti.</p>

“Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtildi.

Ancak fetvada, “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” hadisine işaret edilmesi dikkat çekti.

<p><strong>TEPKİ YAĞDI</strong></p> <p>Söz konusu fetvanın kamuoyunda gündem olmasının ardından, sosyal medyada Diyanet'e tepki yağdı.</p> <p>Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yoksulluğun zirvede olduğu bugünlerde Diyanet'in böyle bir fetva vermesini eleştirdi ve Anayasa'yı hatırlattı.</p> <p><strong>İşte haberimizin ardından Diyanet'in fetvasına gelen tepkilerden bazıları...</strong></p>

TEPKİ YAĞDI

Söz konusu fetvanın kamuoyunda gündem olmasının ardından, sosyal medyada Diyanet'e tepki yağdı.

Aralarına ünlü isimlerin de dahil olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yoksulluğun zirvede olduğu bugünlerde Diyanet'in böyle bir fetva vermesini eleştirdi ve Anayasa'yı hatırlattı.

İşte haberimizin ardından Diyanet'in fetvasına gelen tepkilerden bazıları...

<p><strong>İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç.</strong></p>

İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç.

<p><strong>Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu.</strong></p>

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu.

<p><strong>Prof. Dr. Bengi Başer.</strong></p>

Prof. Dr. Bengi Başer.

<p><strong>Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy.</strong></p>

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy.

<p><strong>Doç. Dr. Kenan Karataş.</strong></p>

Doç. Dr. Kenan Karataş.

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