Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıtı: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır

19 Temmuz 2022 Salı, 20:22

'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vehhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz vermesi üzerine Diyanet'i uyarmıştı. Cübbeli Ahmet sosyal medya üzerinden "Diyânet'i, vehhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" demişti.

'Haftanın Sohbeti' videosunda Sakarya’da bir camide Kuveytli Vahabi Şeyhi Osman El Hamis’in namaz kıldırıp vaaz vermesinin ardından çektiği video ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirmeye devam etmişti. Diyanet'in görevini ihmal ettiğini söyleyen Ünlü, "Diyanet’e çok görev düşüyor, maalesef görevini tamamen ihmal etmiş vaziyette. Hükümet ne yapacak sana vazife vermiş diyanetsin ya. Camileri vermişsiniz Vahabilerin eline"ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Selefi-Vehhabi' fikir akımlarının Türkiye'de yaygınlaşmasına hizmet ettikleri yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve Başkanlığımızı ‘Selefî-Vehhabi’ fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı; ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Sünnet-i Seniyye’ çizgisinde sahih din anlayışını şiar edinmiş, din eğitimini ve irşat hizmetlerini bu çizgiden asla taviz vermeden yürütmenin gayreti içerisinde olan, ilkeleri sarih ve duruşu maruf bir kurumdur. Bu köklü kurum, ilim geleneğimizden aldığı müstesna mirasla, günümüz insanı ve gelecek nesillerimiz için İslam’ın ana kaynaklarından beslenen sağlam bir itikadi ve ahlaki zeminin oluşması yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız, başta cami ve Kur’an kurslarımız olmak üzere, hizmet verdiği her alanda sağduyulu ve tutarlı bir üslupla din hizmeti yürütmektedir.

Zahiri, parçacı, ayrıştırıcı ve tekfir edici yorumlarla gelişen ve İslam’ın rahmet dini olduğu gerçeğini göz ardı eden yaklaşımların bilhassa gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit ettiğine dair Başkanlığımızın yayınları ve üst düzey açıklamaları olduğu ise malumdur.

İfrat ve tefritten uzak, sade ve mutedil bir dini hayata rehberlik etmek, her türlü din istismarına ve fitne ateşine karşı müteyakkız davranarak toplumumuzu bilinçlendirmek, Diyanet İşleri Başkanlığımızın vazgeçilmez görevidir. İslam dünyasında tefrika ve tezviratın açtığı yaralar böylesine büyümüşken, milletimizin birliğine ve ümmetin bütünlüğüne zarar verecek söylemlerden kaçınmak da her Müslüman’ın vazifesi olmalıdır."